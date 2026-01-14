Un vice-président de l’Assemblée nationale exhorte à simplifier les procédures de candidature

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, lors du lancement du site web officiel (baucu.dienbien.gov.vn) fournissant des informations complètes et actualisées sur la préparation des élections. Photo : VNA

Supervisant les préparatifs des prochaines élections dans la province de Diên Biên (Nord), le vice-président de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, a appelé les autorités locales à fournir des directives précises et à simplifier les procédures de dépôt des candidatures.



À la tête d’une délégation d’inspection du Comité permanent de l’Assemblée nationale, il a dressé un bilan positif des premiers progrès accomplis par la province dans l’organisation des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.



Le vice-président de l’Assemblée nationale a souligné que la province avait mené à bien la première étape des préparatifs, en appliquant scrupuleusement les directives, en mettant en place le système d’organisation électorale dans les délais impartis et en assurant la communication et la sécurité.



Vu Hông Thanh a toutefois insisté sur la nécessité d’une action continue et rigoureuse. Il a demandé au Comité électoral provincial de fournir des directives précises et de faciliter le processus de dépôt et de finalisation des candidatures. Il a également demandé que les fonctionnaires soient disponibles pour recevoir les candidatures, même les jours fériés, conformément aux directives du Conseil national électoral, afin d’éviter toute erreur.



Concernant les prochaines étapes, il a demandé à la province d’organiser rigoureusement les deuxième et troisième tours de consultations, en veillant au respect des procédures, des échéances et au maintien des structures requises. Cela implique une représentation adéquate des femmes, des minorités ethniques, des candidats indépendants, des jeunes et des élus sortants se représentant, sans compromettre la qualité et les compétences des candidats.



Le vice-président de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, supervise les préparatifs des prochaines élections dans la province de Diên Biên Biên. Photo : VNA

Il a également exhorté Diên Biên à réviser et à mettre à jour rapidement les listes électorales afin de garantir le droit de vote, notamment pour les personnes travaillant ou étudiant loin de leur domicile d’inscription. Il a souligné l’importance du recours aux technologies de l’information, conjugué à une vérification et à un contrôle croisé responsables et pratiques, pour garantir des élections légales, sécurisées, démocratiques et véritablement festives pour tous.



Selon le rapport provincial, des comités électoraux ont été mis en place dans les 45 communes et quartiers de Diên Biên. La province compte trois circonscriptions, qui éliront sept députés. Le Conseil populaire provincial, quant à lui, compte 11 circonscriptions et élira 50 députés.



Le premier tour de consultations s’est déroulé comme prévu, la province ayant proposé 12 candidats aux sièges parlementaires (dont trois nommés par le gouvernement central) et 96 candidats au Conseil populaire provincial. La campagne de communication a été active, avec la publication de plus de 1.500 articles et images, traduits en thaï et en hmong (langues des minorités ethniques), ainsi qu’en anglais.



Dans le cadre de leur visite, la délégation d’inspection s’est également rendue dans la commune de Bung Lao afin d’évaluer les préparatifs sur le terrain. Par ailleurs, le Comité électoral de Diên Biên a lancé un site web officiel (baucu.dienbien.gov.vn) pour fournir des informations complètes et actualisées sur les préparatifs électoraux. – VNA/VI