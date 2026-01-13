Un vice-président de l’AN inspecte les préparatifs électoraux à Ho Thi Ky (Ca Mau)

Le vice-président de l'AN, Nguyen Duc Hai, s'exprime à la séance de travail avec les autorités de la commune de Ho Thi Ky. Photo: VNA

Une délégation du Comité permanent de l'Assemblée nationale, conduite par son vice-président Nguyen Duc Hai, s'est rendue lundi après-midi 12 janvier dans la commune de Ho Thi Ky, province de Ca Mau (Sud), en vue de superviser les préparatifs pour les élections des députés à la XVIᵉ législature de l'Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Au cours de cette séance de travail, Nguyen Duc Hai, également membre du Conseil électoral national, a exprimé sa satisfaction quant aux préparatifs déjà pris par les autorités locales. Il a demandé aux autorités locales de considérer l'organisation de ce scrutin comme une mission politique de premier plan pour l'année 2026, exigeant l'application stricte du cadre légal, la promotion de la communication et la formation professionnelle des cadres impliqués dans le processus électoral.

Le vice-président de l'AN a exhorté les autorités de Ca Mau à veiller à ce que les communes et les quartiers mettent régulièrement à jour et affichent clairement les listes électorales, comme l'exige la loi, à garantir l'allocation rapide des fonds aux collectivités locales, à maintenir la sécurité et l'ordre publics et à fournir une aide sociale aux personnes éligibles, notamment à l'approche du Nouvel An lunaire.

Le président du Comité populaire de la commune de Ho Thi Ky, Tran Quoc Toan a indiqué que le Comité du Parti local, le Conseil populaire, le Comité populaire et la section locale du Front de la Patrie du Vietnam avaient pleinement mis en place les organes électoraux conformément à la loi et organisé la première série de consultations électorales selon les procédures légales. Les agences et services compétents travaillent en étroite collaboration, tandis que les responsables locaux et les fonctionnaires préparent activement les bureaux de vote et les conditions logistiques.

La commune, qui compte à ce jour 27 327 habitants, a été organisée en sept groupes électoraux, avec 16 bureaux de vote. La première réunion de consultation a permis de finaliser une liste de 38 candidats. Les autorités locales ont proposé que le ministère de l'Intérieur organise des sessions de formation en ligne pour appuyer la gestion des élections au niveau local. -VNA/VI