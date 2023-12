Un vice-Premier ministre adresse ses meilleurs vœux Noël aux catholiques de Binh Thuan et Dong Nai

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang est allé le l6 décembre visiter et présenter ses voeux de Noël à l’évêché du diocèse de Phan Thiet, ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan au Centre et à son évêque Do Manh Hung, aussi secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques du Vietnam, à l'approche de

Noël

2023 et du Nouvel An 2024.

Il a adressé à l'évêque, aux dignitaires et fidèles catholiques ses vœux d'un Noël paisible, joyeux et béni et d'une bonne année.

Il a émis le souhait que Do Manh Hung, les dignitaires et les fidèles catholiques de l’évêché du diocèse de Phan Thiet continuent de suivre les politiques et les lois de l'État, de répondre activement aux campagnes d'émulation patriotique et de s'unir pour le développement national.

À l’évêché du diocèse de Xuan Loc, ville de Long Khanh, province de Dong Nai au Sud, il a aussi adressé des vœux similaires à l'évêché, aux dignitaires et fidèles catholiques de Xuan Loc et à son évêque Do Van Ngan.

Il a estimé les contributions de l’évêché de Xuan Loc dans les campagnes d'émulation patriotique et les activités caritatives et sociales.

M. Quang a rappelé la visite au Vatican en juillet dernier du président Vo Van Thuong, lors de laquelle le gouvernement vietnamien et le Vatican ont adopté un accord sur le statut du représentant papal résident au Vietnam et le bureau de celui-ci. - VNA