Un vice-PM appelle à accélérer le chantier de l'aéroport international de Long Thanh

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a demandé aux ministères, secteurs, localités concernés et au maître d’ouvrage d'assurer la marche des travaux de construction de l’aéroport de Long Thanh, et de diriger énergiquement le chantier en vue de l'achever en 2025.

Lors d’une réunion tenue mardi 14 juin à Hanoï, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a souligné la nécessité d’assurer le progrès et la qualité du projet, la sécurité au travail, dans le respect des normes et des règlementations de la loi.

Les maîtres d'œuvre doivent préparer les plans de construction pendant la saison des pluies sans arrêter ni retarder la construction, a-t-il remarqué.

Il a demandé aux responsables du ministère des Transports et des Communications de se rendre régulièrement sur place pour superviser la construction.

Le vice-Premier ministre a accepté la proposition de créer un groupe de travail interdisciplinaire dirigé par le ministère des Transports et des Communications, en collaboration avec le celui de la Construction, d'accélérer le processus d'approbation de la conception des composantes du projet.

En outre, il a ordonné au Comité populaire de la province de Dong Nai d’achever complètement le déminage du site et a demandé aux autorités de planifier la construction des systèmes routiers et ferroviaires reliant l'aéroport aux localités. Le ministère des Transports et des Communications devra rendre compte des résultats d'un examen de la voie reliant l'aéroport à Ho Chi Minh-Ville lors de la prochaine réunion.

De son côté, le ministre des Transports et des Communications, Nguyen Van The, a affirmé que le nivellement du sol était une tâche importante du projet et qu'il devrait être terminé en juillet 2023.

A ce jour, la province de Dông Nai a cédé 2.398 ha sur les 2.532 ha prévus, soit 95% de la superficie totale, pour la première phase. Le président du Comité populaire provincial, Cao Tiên Dung, s’est engagé à achever le déminage du site ce mois-ci

Couvrant plus de 5.580 hectares, l’aéroport international de Long Thành s’étendra sur six communes du district de Long Thành. Sa construction est divisée en trois phases.

Dans la première phase qui devra être achevée en 2025, une piste et un terminal passagers ainsi que d’autres installations de soutien seront construits pour desservir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret chaque année.

L’aéroport international de Long Thành a été mis en chantier en 2021 à 40 km à l’est de Hô Chi Minh-Ville. Une fois achevé, en 2050 selon les prévisions, l’aéroport pourra accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an. Sa présence permettra de soulager l’aéroport international de Tân Son Nhât, aussi à Hô Chi Minh-Ville, qui est actuellement le plus grand du Vietnam mais qui souffre d'une surcharge récurrente.