Un vent nouveau pour la musique vietnamienne

Une vague de jeunes chanteurs, compositeurs et musiciens talentueux donne une nouvelle impulsion à la musique vietnamienne, qui parvient même à franchir les limites nationales.

Bên trên tâng lâude Tang Duy Tân compte plus de 60 millions de vues. Photo : NCT/CVN

Parmi les jeunes chanteurs remarquables d’aujourd’hui, on peut citer les noms qui dominent le classement tels que : Tang Duy Tân, Wren Evans, Orange, Hoàng Dung, My Anh, TLinh, Phao, Hua Kim Tuyên, Amee, Hoàng Duyên, Gray D, Mono, groupe DTAP...



Tang Duy Tân (de son vrai nom Nguyên Tang Duy Tân), né en 1995, est un phénomène musical sur les réseaux sociaux avec comme chansons bien connues : Bên trên tâng lâu (Au-dessus du sol), Da Vu (Danse nocturne), Phai long (Tomber amoureux), Ngây tho (Innocence), Tinh dâu (Premier amour). Sur YouTube et TikTok, le nombre de vues pour chaque chanson de cet artiste dépasse les centaines de millions.



Combinaison de genres musicaux populaires



Bên trên tâng lâu, sortie il y a un mois, compte désormais plus de 60 millions de vues et est classée première dans le Top Vietnamese Songs (Top des chansons vietnamiennes) et le Hot 100 de Billboard Vietnam (classement hebdomadaire du magazine Billboard Vietnam). Elle figure aussi dans le Top 1 Trending YouTube VN (Tendances YouTube VN) et le Top 1 Trending YouTube dans le monde.



De plus, Tang Duy Tân a provoqué la fièvre des réseaux sociaux avec sa chanson Da Vu qui cumule actuellement 76 millions de vues sur TikTok, 27 millions sur YouTube. Sur l’application chinoise Douyin - TikTok, elle a atteint plus de 2 milliards de vues et est appelée la "chanson divine du Vietnam" par la communauté des internautes chinois.



Selon le public, les chansons interprétées par Tang Duy Tân sont modernes et attrayantes. Des mélodies avec des sons pentatoniques sont combinées à des genres musicaux populaires dans le monde tels que Deep House, Epic (fusion de nombreux genres : musique classique, symphonie, bandes sonores de films, etc.). Il a utilisé également un mix de base 808 (généralement utilisé par Beastie Boys, groupe de hip-hop américain célèbre).



Un autre jeune qui fait forte impression sur la V-pop est Wren Evans (de son vrai nom Lê Phan), né en 2001. À travers des chansons : Thich em hoi nhiêu (Je t’aime follement), Gap may (Avoir une bonne chance), Con dau (Douleur), le public connaît bien son parcourt musical. L’image qu’il donne est moderne, de plus ses tendances musicales sont très européennes et américaines.



Avec Thich em hoi nhiêu, Wren Evans est très apprécié par les experts vietnamiens qui aiment le genre Bossa Nova (une musique qui combine des airs de samba du Brésil et de jazz américain) qu’il a habilement mixé avec de la musique pop pour créer un produit assez impressionnant.



Récemment, le MV Gap may de Wren Evans a été choisi pour concourir dans la catégorie du meilleur clip vidéo aux Asian TV Awards. Il a déjà remporté le MTV Fan Choice 2022 de la chaîne MTV VN.



“Toujours envie d’être différent”



L’apparition de ces jeunes chanteurs est considérée comme vent de fraîcheur sur la scène musicale nationale. Ils ont des personnalités très différentes, s’expriment avec talent dans des genres musicaux distincts. Ils se démarquent des autres chanteurs par leur âge, bousculant les anciens qui interprètent de douces ballades ou reprennent des chansons autrefois retentissantes.



"Ces nouveaux chanteurs sont louables. Ils ont osé se lancer pour le renouveau de l’image qu’ils souhaitent donner à la musique. Choisissant le genre moderne, ils se rapprochent des tendances internationales pour faire carrière", remarque le compositeur Nguyên Hai Phong. Cette approche doit contribuer à donner un nouveau visage à la musique vietnamienne dans une "direction plus positive et plus dynamique".

TLinh, la nouvelle représentante du rap vietnamien. Photo : CTV/CVN

"On veut toujours être différent, on a peur de la sécurité", indique la rappeuse TLinh, née en 2000. Elle est connue par les chansons Không cân phai nói nhiêu (Pas besoin d’en dire beaucoup), Gai độc thân (Fille célibataire). Elle ne s’intéresse pas beaucoup à des titres comme "Nouvelle représentante du rap vietnamien", "Reine du rap de nouvelle génération", mais fait chaque jour des efforts, profitant de toutes les occasions, en allant toujours plus loin dans l’innovation pour trouver son propre chemin.



Apparue sur plusieurs scènes musicales inter-nationales telles que Round Music Festival 2021 (République de Corée), Head In The Clouds 2021 (États-Unis) et récemment Round ASEAN - Korea Music Festival (République de Corée), la chanteuse My Anh nous confie : "Comme je suis nouvelle dans le monde de la musique, je veux être libre de créer selon mes propres goûts, selon ma personnalité et avec enthousiasme. Ce doit être de jolies mélodies ayant un contenu positif, mais branchées pour rester dans la tendance mondiale".



Pour sa part, Tang Duy Tân précise : "J’ai accepté de quitter un emploi stable dans une agence de voyage pour poursuivre ma passion, donc je ne peux pas reculer ou abandonner. Je dois travailler de tout mon cœur pour que ma musique soit acceptée et aimée. Mes chansons sont appréciées par un public étranger, qui trouve très intéressante la musique vietnamienne, ce qui me rend heureux. J’espère que mes futures compositions pourront être accueillie par un grand nombre d’amis internationaux".-CVN/VNA/VI