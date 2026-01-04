Un universitaire vietnamien en Allemagne plaide pour une implication accrue de la diaspora dans le développement national

De nombreux expatriés vietnamiens au Japon ont suivi avec attention la retransmission en direct des célébrations du 80e anniversaire de la fête nationale sur un écran géant. (Photo : VNA)

Évoquant les liens entre la communauté vietnamienne à l’étranger et le pays d’origine, le professeur, docteur ès sciences Nguyên Hông Thai, enseignant à l’Université de Stettin (Allemagne), a estimé que le Parti et l’État mettaient régulièrement en place des cadres favorables permettant aux Vietnamiens de l’étranger de contribuer aux grandes orientations et aux affaires cruciales du pays.Nguyên Hông Thai a notamment cité l’exemple récent de la collecte d’avis de la diaspora sur les projets de documents du 14e Congrès national du Parti. Selon lui, cette politique judicieuse témoigne de la reconnaissance de l’intelligence, de l’expertise et du dévouement des Vietnamiens résidant à l’étranger. Il a également suggéré d’élargir davantage cette initiative au sein de la communauté vietnamienne en Allemagne.D’après le professeur, la majorité des Vietnamiens en Allemagne souhaitent contribuer au développement national, notamment à travers des actions de solidarité lors de catastrophes naturelles. Toutefois, en raison de la diversité des revenus, des niveaux de formation et des contextes culturels, les formes de contribution varient selon les groupes d’expatriés.Il a souligné que les transferts de devises ne constituaient plus l’unique levier de croissance nationale, le Vietnam ayant quitté le groupe des pays les plus pauvres. La diaspora mise désormais davantage sur la deuxième génération qui, forte de ses compétences et de son expérience internationale, pourra apporter des contributions plus structurelles et durables à leur pays d’origine.