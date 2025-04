Un universitaire cambodgien salue la prospérité et l'harmonie du Vietnam

La Victoire du 30 avril 1975 constitue une étape marquante dans l’histoire du peuple vietnamien, mettant fin à la guerre contre l’armée américaine et scellant la réunification du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

C’est ce qu’a affirmé le chercheur Uch Leang, directeur par intérim du Département des études asiatiques, africaines et moyen-orientales de l’Institut des relations internationales du Cambodge, dans un article publié le 21 avril dans le journal Khmer Times, à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam.

Selon lui, après un demi-siècle de réunification, le Vietnam a enregistré des réalisations notables dans de nombreux domaines. Intitulé « Le Vietnam après 50 ans de réunification nationale : prospérité et harmonie », son article met en lumière les avancées du pays dans les secteurs politique, économique, culturel, social, ainsi que les relations amicales traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge.

Sur le plan politique, le Vietnam préserve son indépendance, sa souveraineté, son unité, son intégrité territoriale et poursuit son orientation socialiste. Il renforce la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste.

Sur le plan économique, en 2024, le pays a enregistré une croissance de 7,09 %, a maintenu la stabilité macroéconomique et contenu l’inflation sous la barre des 4 %. Le PIB s’est élevé à 476,3 milliards de dollars, et le PIB par habitant à 4.700 dollars.

En outre, le Vietnam a accompli des progrès remarquables dans les domaines de la culture, de la société, de l’éducation, des sciences et des technologies, de la santé... Il accorde une attention particulière aux politiques ethniques et religieuses... En 2024, il se classait au 54e rang sur 166 pays selon l’indice mondial des Objectifs de Développement durable (ODD).

En matière de défense et de sécurité, l’indépendance, la souveraineté et les intérêts nationaux sont fermement préservés, en lien étroit avec le développement économique, social et culturel.

Sur le plan diplomatique, l’intégration internationale du Vietnam s’intensifie, renforçant sa position sur la scène mondiale. Actuellement, le pays entretient des relations diplomatiques avec 194 pays et territoires, dont trois relations spéciales (avec le Laos, le Cambodge et Cuba), 12 partenariats stratégiques globaux, huit partenariats stratégiques et 14 partenariats globaux. Le Vietnam s’affirme comme un partenaire fiable au sein de la communauté internationale et participe activement aux activités de l’ASEAN, des Nations Unies et d’autres organisations multilatérales.

En conclusion, Uch Leang a exprimé sa conviction que les acquis des 50 dernières années constitueront une base solide pour que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, avec pour objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial, ainsi qu’au renforcement des relations entre le Vietnam et le Cambodge.-VNA/VI