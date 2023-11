Un train spécial s’ébranle pour le Festival du design créatif de Hanoi 2023

La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a annoncé qu’elle organisera un train spécial le 17 novembre pour desservir les visiteurs du Festival du design créatif de Hanoi 2023 désireux d’explorer l’usine ferroviaire de Gia Lâm.

Construite en 1905, l’usine ferroviaire de Gia Lâm était la première usine de train d’Indochine - qui englobait le Vietnam mais aussi le Cambodge et le Laos - qui assemblait des moteurs et des wagons. Photo : Département de la culture et des sports de Hanoi.

