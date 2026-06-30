Un système de traçabilité au service des produits agricoles vietnamiens

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a assisté, le 30 juin à Hanoï, à la cérémonie de lancement du système de traçabilité des produits agricoles, organisée par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.



Lors de son intervention, il a souligné que cet événement revêtait une importance particulière pour le secteur agricole, les producteurs, les consommateurs et les entreprises exportatrices. Il s'inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution n°57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.



Au nom du gouvernement, le vice-Premier ministre a salué les efforts du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement pour développer et mettre en service ce système national de traçabilité des produits agricoles, forestiers et aquatiques. Il a souligné qu'il s'agissait d'une avancée majeure dans la transformation numérique de l'agriculture, permettant d'assurer la transparence de la chaîne de production, de contribuer à garantir la qualité des produits, de préserver la réputation et d'accroître la valeur des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux.



Il a également rappelé que la traçabilité n'était plus une exigence propre à certains produits ou marchés d'exportation, mais une tendance incontournable pour garantir la qualité, la transparence des informations et la protection des consommateurs.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung prononce un discours lors de la cérémonie. Photo : danviet.vn

Le vice-Premier ministre a insisté sur la nécessité d'un déploiement ciblé et efficace, en donnant la priorité aux principales filières agricoles et aux produits à forte valeur ajoutée destinés au marché intérieur et à l'exportation, notamment vers la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. Il a également appelé à poursuivre l'amélioration du cadre réglementaire, des normes, des infrastructures de données et du système de traçabilité, afin de l'étendre progressivement à d'autres catégories de produits.



Le système de traçabilité est officiellement entré en service après une phase pilote réussie appliquée aux exportations de durians. Il marque une étape importante dans la mise en place d'un système national de traçabilité des produits agricoles, forestiers et aquatiques, afin de renforcer la compétitivité des produits vietnamiens et la confiance des consommateurs, tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung teste le système de traçabilité des produits agricoles en scannant le code QR d'un durian. Photo : danviet.vn/VI

Le système comprend trois composantes principales : un portail permettant aux citoyens de consulter les informations ; un module de gestion destiné aux autorités, aux entreprises et aux autres acteurs de la chaîne ; et une application installée sur téléphone mobile ou appareil intelligent. À ce jour, il a intégré les informations et les données de traçabilité de plus de 18.500 produits, répartis en 181 groupes de produits, provenant de 170 entreprises dans 24 des 34 provinces et villes du pays. -VNA/VI