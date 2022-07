Un spectacle spécial du Laos à Da Nang

La troupe artistique nationale lao a donné jeudi soir du 21 juillet une performance artistique au Théâtre Trung Vuong, dans la ville de Da Nang (Centre), dans le cadre de la "Semaine de la culture lao au Vietnam ».

L’événement, organisé par le ministère lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme ; le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la ville de Da Nang, a marqué les célébrations du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 45e de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos.

Le spectacle a été interprété par de célèbres jeunes artistes du Laos, avec des danses, des chants et des numéros de cirque faisant l'éloge de l’homme, de la nature du Laos et de ses réalisations en matière de défense nationale et de développement du pays ainsi que des relations d'amitié traditionnelle et de solidarité spéciale Vietnam-Laos.

La directrice adjointe du Département de la culture et des sports de la ville de Da Nang, Nguyen Thi Hoi An, a déclaré : « C’est une occasion pour les habitants de Da Nang de mieux comprendre les traditions et la culture du Laos. Il s'agit aussi d'un pont pour rapprocher les habitants des deux pays, du Laos et de Da Nang en particulier, et leur permettre d'acquérir des connaissances sur les relations Vietnam-Laos, contribuant à les approfondir. -VNA/vi