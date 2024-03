Un spectacle de lumière de drones sera présenté cet été au-dessus de la baie d'Ha Long

Le Carnaval de Ha Long 2024 sera un moment fort parmi les 186 programmes et événements de promotion du tourisme qui auront lieu cette année dans la province septentrionale de Quang Ninh, au cours desquels un spectacle de lumière de drones sera donné au-dessus de la baie d'Ha Long pour la première fois.

La baie d'Ha Long. Photo: VNA

Selon le Comité populaire provincial, le Carnaval de Ha Long est prévu lors des congés de la Journée de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale des travailleurs (1er mai) dans la ville de Ha Long, réunissant des milliers d'artistes nationaux et étrangers.

Organisé pour la première fois en 2007, cet événement annuel, destiné à promouvoir le patrimoine naturel mondial de la baie d'Ha Long, est devenu un rendez-vous familier et prisé des résidents locaux et des touristes.

Le Carnaval de Ha Long de cette année devrait promouvoir les valeurs du complexe patrimonial Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son, Kiep Bac, ainsi que les valeurs typiques de Quang Ninh.

La province organisera près de 50 programmes et événements culturels, sportifs et touristiques aux niveaux provincial, national et international au deuxième trimestre de cette année.

Ces activités devraient aider Quang Ninh à atteindre son objectif d'attirer au moins 17 millions de touristes cette année, dont 3 millions d'étrangers, générant un chiffre d'affaires total estimé à 39 100 milliards de dongs (soit 1,5 milliard de dollars). -VNA/VI