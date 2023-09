Un site web de voyage allemand fait l'éloge de la beauté du Vietnam

Le Vietnam est connu pour ses paysages à couper le souffle, ses villes historiques et sa délicieuse cuisine. Mais hors des sentiers battus, le Vietnam recèle de nombreux trésors cachés et merveilles naturelles qui sont souvent négligés, selon l’auteur. L’article consacre une grande partie pour décrire le parc national de Phong Nha-Ke Bang dans la province de Quang Binh (Centre), le décrivant comme les "trésors souterrains du Vietnam". Peu d’endroits au monde peuvent rivaliser avec le paysage de grottes de Phong Nha-Ke Bang. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, situé dans le Centre du pays, est la "Mecque" pour tout ceux qui aiment l'aventure et la nature. Des merveilles souterraines cachées vous attendent ici, notamment la célèbre grotte Son Doong, considérée comme la plus grande au monde. La deuxième destination mentionnée est Con Dao, le lieu rêvé pour les voyageurs à la recherche d’une île paradisiaque isolée. Située dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), Con Dao possède certaines des plages les plus belles et les plus préservées du Vietnam. L’île, qui fait partie d'un parc national, ont conservé leur charme d'origine et constitue un refuge pour les amoureux de la nature et ceux qui recherchent le calme et la tranquillité.

L’auteur a également présenté l’ancienne ville de Hoi An dans la province de Quang Nam (Centre). Bien que Hoi An ne soit pas une ville inconnue, il existe de nombreux joyaux authentiques et cachés à découvrir loin de la vieille ville animée. L’ancienne ville elle-même est sans aucun doute charmante et pleine d'architecture historique, mais certains de ses véritables joyaux cachés se trouvent dans ses coins les moins visités.

Un conseil culinaire à Hoi An est de manger dans de petits stands de nourriture et restaurants éloignés des rues principales. Goûtez aux spécialités de la cuisine de rue, notamment le Cao Lau, un plat de nouilles unique à Hoi An, ou les célèbres roses blanches (Bánh bao bánh vạc), petites gourmandises à base de papier de riz. Ces petits restaurants sont souvent fréquentés par les locaux et proposent d'authentiques saveurs vietnamiennes.

La dernière destination mentionnée est l’ancienne capitale impériale Huê, dans la province de Thua Thien-Hue (Centre) qui est connue pour son impressionnante citadelle et ses magnifiques tombeaux impériaux, souvent visités par les touristes. Mais hors des sentiers battus, il existe à Huê une variété de temples et de pagodes cachés qui dégagent une paix et un mysticisme particuliers.

À la fin de l'article, l'auteur a cité l'annonce du ministère vietnamien des Affaires étrangères sur l'exemption de visa pour les citoyens allemands pour les séjours de 45 jours maximum à compter de la date d'entrée.