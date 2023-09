Un site web australien vante la beauté du Vietnam

Le site web australien https://www.theaureview.com/ vient de publier un article intitulé « Vietnam : une terre de beauté et de surprises bienvenues » décrivant le Vietnam comme une destination touristique célèbre avec des paysages magnifiques, des vestiges historiques et culturels attrayants. Des endroits comme la baie d'Ha Long, Hoi An et le delta du Mékong attirent des millions de touristes chaque année.

La ville de Hoi An. Photo : VNA

L’article consacre une grande partie pour décrire la ville balnéaire de Nha Trang, une destination attrayante au Centre avec plusieurs services touristique fascinant de nombreux visiteurs. Le bouddhisme est la religion la plus répandue au Vietnam, mais le pays présente également des influences du confucianisme, du taoïsme et des croyances autochtones. Il existe également une importante population catholique en raison de l’histoire coloniale du pays.

L’article aborde Hanoï- la capitale du Vietnam et Hô Chi Minh- Ville, la plus grande ville du pays avec environ 10 millions d'habitants et de travailleurs temporaires.



L’auteur de l’article conseille des visiteurs d’essayer un tour en scooter Vespa pour avoir une intéressante expérience de découvrir Saigon –une autre appellation de Hô Chi Minh-Ville. Selon l'article, "conduire dans les rues de Saigon à l'arrière d'une moto vintage vous fait comprendre la métropole florissante et la vie nocturne active dans les rues".



À environ une heure au Sud de Ho Chi Minh-Ville se trouve le fleuve Mékong, la plus grande pêcherie intérieure du monde. A ce lieu, les visiteurs ont l’occasion d’explorer la production de noix de coco le long du delta. En outre, en naviguant le long de la rivière dans un long bateau, ils peuvent déguster des fruits du dragon frais, de la mangue et du ramboutan, tout en découvrant la production régionale de noix de coco.



Enfin, l’auteur de l’article a souligné que le Vietnam était une terre de contrastes et de surprises, des fermes locale, des hôtels et des restaurants les plus cosmopolites.