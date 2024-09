Un site argentin publie des articles sur le Président Hô Chi Minh

Article sur le Président Hô Chi Minh publié par le site Resumen Latinoamericano. Photo: capture d'écran



Ces derniers jours, le site argentin Resumen Latinoamericano a publié une série de six articles sur le Président Hô Chi Minh ainsi que sur les activités au Vietnam à l'occasion du 55e anniversaire de la mise en œuvre de son Testament.

Resumen Latinoamericano a présenté le Testament du Président Hô Chi Minh dans son intégralité, affirmant que la pensée et l'exemple moral du grand leader vietnamien brilleraient toujours pour ses compatriotes et pour les personnes progressistes et éprises de la paix dans le monde.

Le site argentin a passé en revue la quête du Président Ho Chi Minh pour trouver la voie du salut national et des jalons historiques du Vietnam, dont la Révolution d’Août 1945, la Déclaration d’Indépendance le 2 septembre 1945, la Victoire de Dien Bien Phu en 1954, la Victoire du printemps 1975.

Il a affirmé que le peuple vietnamien avait réalisé de nombreuses réalisations historiques reconnues par le monde. La vie culturelle et matérielle des Vietnamiens est constamment améliorée. L’industrialisation et la modernisation s’accélèrent. La position du Vietnam sur la scène internationale est de plus en plus renforcée, a-t-il ajouté.

En repensant au parcours historique depuis la fondation du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien est extrêmement fier des réalisations que le Parti et le peuple ont accomplies. Ces résultats découlent tous du dévouement sans limites et sont étroitement associés au nom du grand Président Hô Chi Minh.

Resumen Latinoamericano a également parlé de la conférence scientifique sur les 55 ans de mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh, organisée par le Bureau présidentiel, le Bureau de l'Assemblée nationale, l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et la Maison d'édition politique nationale « Sự thật » (Vérité). Lors de l’événement, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, avait souligné que le Testament du Président Hô Chi Minh était un document historique extrêmement important, illustrant la pensée, l'intelligence, la moralité et la noblesse d'un grand homme./.-VNA/VI