Un sénateur américain souhaite poursuivre l’élargissement de la coopération avec le Vietnam

Le sénateur américain Steve Daines (gauche) et le secrétaire général du Parti To Lam. Photo: VNA

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam prévu du 19 au 25 janvier 2026, le sénateur américain Steve Daines a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général To Lam ainsi qu’au peuple vietnamien, exprimant son souhait de continuer à coopérer avec le Vietnam dans les années à venir.

Dans sa lettre, le sénateur Steve Daines a indiqué avoir été vivement impressionné par sa visite au Vietnam en mars 2025. Il a apprécié les échanges avec le secrétaire général sur les relations bilatérales et s'est dit confiant quant aux importantes opportunités de coopération à l’avenir.

Le sénateur a également fait savoir que le Sénat des États-Unis venait d’adopter la Résolution 321 marquant le 30ᵉ anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, résolution qu’il a co-parrainée en décembre 2025. Il a, à cette occasion, réaffirmé l’importance que les États-Unis accordent à leurs relations d’amitié avec le Vietnam et leur volonté de poursuivre l’élargissement du partenariat bilatéral dans les années à venir. -VNA/VI