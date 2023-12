Un séminaire sur le développement de l'industrie Halal au Vietnam

Un séminaire sur le thème « Standardisation et certification : la clé pour entrer sur les marchés Halal » s'est tenu le 20 décembre à Hanoï, pour sensibiliser à l'importance des normes Halal et à la certification de conformité pour promouvoir la participation durable du Vietnam au marché mondial Halal.

L’évènement a été organisé par le Centre de certification du Vietnam (QUACERT) relevant de la Direction des normes, de la métrologie et de la qualité (STAMEQ), en collaboration avec l'Institut d'études sur l'Afrique et le Moyen-Orient (IAMES) de l'Académie des sciences sociales du Vietnam.

Le Vietnam dispose d’un grand atout dans l’exportation de produits agricoles et aquatiques et d’un avantage géographique, car il est situé à proximité de grands marchés Halal, tels que la Malaisie, Brunei et l’Indonésie. Cependant, les activités d’import-export de produits alimentaires entre les entreprises vietnamiennes et les marchés Halal ne font que commencer.

S'exprimant au séminaire, le directeur général par intérim de la STAMEQ, Ha Minh Hiep, a déclaré qu'aider les entreprises à participer aux marchés Halal était une tâche importante confiée par le Parti et l'État à sa Direction.

« Le séminaire fournit aux entreprises et unités concernées des clés pour tirer parti des bases scientifiques et pratiques pour aider le Vietnam à s'intégrer à l'industrie Halal mondiale et à promouvoir un marché Halal au Vietnam », a-t-il ajouté.

« Le séminaire est un bon début pour les entreprises et les industries intéressées à se lancer dans l'économie Halal, pour avoir une compréhension de base des concepts Halal, car cela impliquera des investissements et des efforts importants pour répondre aux normes Halal », a indiqué l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato' Tan Yang Thai.

Pour aider les entreprises à accéder à des informations précises sur les normes Halal sur le marché mondial et les exigences de certification

Halal

, la STAMEQ créera un Centre national de certification Halal.

Signature du protocole d'accord de coopération entre le QUACERT et l'IAMES. Photo: nhandan.vn

Par ailleurs, la STAMEQ et le QUACERT sont en train d'élaborer des normes Halal pour le Vietnam et de s'engager avec diligence avec les partenaires et agences internationaux concernés, y compris la Malaisie, pour garantir que la certification Halal délivrée par les agences compétentes vietnamiennes soit reconnue à l'échelle mondiale.

Le directeur du QUARCERT, Tran Quoc Dung, s’est déclaré convaincu que sur la base des résultats du séminaire, la coopération entre toutes les parties serait renforcée pour servir la communauté musulmane et l’industrie Halal au Vietnam.

En marge du séminaire, le QUACERT et l'IAMES ont signé un protocole d'accord de coopération visant à développer des normes et des services de connaissances et de certification, ainsi qu'à renforcer la coopération internationale en matière de Halal. -VNA/VI