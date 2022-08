Un séminaire cherche à améliorer l'enseignement de la langue vietnamienne à l'étranger

Des solutions pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage de la langue vietnamienne chez les enfants vietnamiens d'outre-mer ont été présentées pour discussion lors d'un séminaire tenu le 20 août à Hanoï.

La collection de six livres intitulée "Bonjour vietnamien" de l’auteure Nguyen Thuy Anh. Photo : VNA

Organisé conjointement par les ministère des Affaires étrangères, de l'Éducation et de la Formation et la Maison d'édition de l'éducation du Vietnam, cet événement entre dans le cadre des activités en réponse à la Journée en l'honneur de la langue vietnamienne (8 septembre).

S'adressant au séminaire, le directeur général de la Maison d'édition de l'éducation du Vietnam, Hoang Le Bach, a déclaré que le 8 septembre était devenu une journée annuelle pour honorer la langue vietnamienne en vertu d'une décision signée par le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh selon laquelle le 8 septembre sera la journée de la langue vietnamienne à l’étranger.

Il s’agit d’un projet visant à encourager les Vietnamiens résidant à l’étranger, en particulier les jeunes à utiliser et à préserver leur langue d’origine.

Au cours des dernières années, la Maison d'édition de l'éducation du Vietnam a rédigé et publié de nombreux livres au service des études, des recherches et de l'enseignement de la langue vietnamienne, a-t-il ajouté.

Dans le futur, la Maison d’édition coordonnera avec la Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer relevant du ministère des Affaires étrangères pour mettre en œuvre une série d'activités, notamment la formation et le partage des méthodes d'enseignement du vietnamien aux enfants d’outre-mer, la création de bibliothèques, la présentation de livres et la diffusion de la culture vietnamienne à l’étranger, a-t-il remarqué.

Lors du séminaire, les participants ont échangé leurs expériences dans l'enseignement de la langue vietnamienne aux enfants d’outre-mer.

A cette occasion, la Maison d’édition a présenté une collection de six livres intitulée "Bonjour vietnamien" de l’auteure Nguyen Thuy Anh. Ces livres s’adressent aux enfants de 6 à 15 ans, les enseignants et sont utiles aussi pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue vietnamienne dans les écoles internationales au Vietnam.