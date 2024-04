Un séminaire à Hanoï promeut la responsabilité élargie des producteurs

Un séminaire sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été organisé jeudi 4 avril à Hanoï par Vietnam News, journal anglophone relevant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), et la Société nationale des foires commerciales et de la publicité du Vietnam (Vinexad), dans le cadre de la Foire internationale du Commerce du Vietnam (Vietnam Expo) 2024.



La REP désigne des démarches et dispositifs qui restaurent la responsabilité du producteur de produits manufacturés pour ce qui concerne la gestion des déchets finaux ou intermédiaires générés par les produits qu'il a fabriqués ou mis sur le marché.



Selon des experts, la REP n’est pas seulement une responsabilité, mais offre également une opportunité pour un développement plus durable des entreprises.



Par conséquent, le séminaire visait à fournir un espace aux planificateurs et aux entrepreneurs pour mettre à jour les informations et partager leurs expériences, ainsi qu'à proposer des propositions pour promouvoir la coopération dans le processus de mise en œuvre de la REP.

Les déchets plastiques deviennent une menace pour l’environnement, les écosystèmes et la santé humaine. Photo: Internet

La mise en œuvre de la REP contribuera à préserver les ressources pour l'avenir, à réduire les déchets nocifs pour l'environnement, à démontrer la responsabilité sociale des entreprises et à respecter l'engagement du Vietnam lors de la COP26 à atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050, a souligné la vice-directrice générale de la VNA, Doan Thi Tuyet Nhung.

Un lot de panneaux en plastique fabriqués grâce au recyclage de déchets. Photo: Magazine de l'Environnement



Vietnam Expo 2024 a lieu du 3 au 6 avril au Centre des expositions internationales (ICE) à Hanoï, avec la participation de 480 entreprises en provenance de 16 pays et territoires à travers le monde. -VNA/VI