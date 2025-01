Un responsable du Parti communiste argentin salue le parcours glorieux du PCV

Les forces spéciales participent au défilé pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954 – 2024). Photo: VNA



Le chef de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste argentin (CPA), Marcelo Rodriguez, a affirmé que les 95 ans d’histoire du Parti communiste du Vietnam (PCV) sont un parcours glorieux marqué par de grandes victoires et réalisations.

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Argentine à l’occasion du 95e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930 - 2025), Rodriguez a souligné que le PCV a guidé le peuple à travers des luttes révolutionnaires, en vainquant les armées de puissances telles que la France et les États-Unis, et en garantissant l’indépendance, la liberté et la réunification nationale.

Ces réalisations dont il est fier restent précieuses et continuent d’être admirées dans le monde entier, a-t-il noté.

Rodriguez a hautement apprécié le leadership de Nguyên Ai Quôc, le futur président Hô Chi Minh, ainsi que sa vision communiste du marxisme et son approche de la conduite de la révolution au Vietnam contre le colonialisme, ainsi que la lutte pour la liberté du peuple vietnamien et de toutes les nations opprimées du monde.

Pendant la reconstruction d’après-guerre du Vietnam, jonchée de multiples défis, le PCV a conduit le peuple à la mise en œuvre réussie du processus de rénovation, obtenant des résultats impressionnants. Le PIB du pays a augmenté en moyenne de plus de 5% par an pendant plus de trois décennies, en mettant l’accent sur la promotion d’une économie de marché à orientation socialiste, tout en maintenant le principe d’équité dans la répartition des richesses.

Grâce aux réalisations susmentionnées, le taux de pauvreté au Vietnam a reculé de 58% en 1993 à seulement 4,2% en 2022, et le taux de pauvreté multidimensionnelle est tombé à moins de 1% en 2024, a-t-il souligné, ajoutant que les conditions de vie de millions de Vietnamiens se sont améliorées grâce au processus de réforme initié par le PCV.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du PCV, le responsable a salué la détermination du Parti à lutter contre la corruption, ainsi que ses efforts pour résoudre les problèmes en cours afin de renforcer le grand bloc d’unité nationale et de construire un pays qui se développe rapidement et durablement avec la prospérité du peuple au centre, en s’orientant vers le perfectionnement du cadre institutionnel, l’innovation du modèle de développement et l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation.

Rodriguez, qui est également directeur du Centre d’études et de formation marxistes Héctor P. Agosti (CEFMA) en Argentine, a estimé que bien que le Vietnam ait obtenu des succès significatifs en matière de développement socio-économique, il n’a pas encore pleinement exploité son potentiel.

Le responsable a fait l’éloge de la politique de la «diplomatie du bambou» du Vietnam, qui a aidé le pays à renforcer sa présence politique et commerciale dans le monde, à s’adapter aux changements du paysage géopolitique et à ajuster ses relations internationales en réponse aux développements mondiaux, tout en préservant toujours son indépendance, son autonomie et sa souveraineté.

La politique étrangère du Vietnam joue un rôle extrêmement important dans les conflits complexes actuels autour d’un nouvel ordre mondial, a-t-il poursuivi.

Sous la direction du PCV, cette politique diplomatique est la clé du succès pour façonner la politique étrangère du Vietnam, contribuer à la promotion du développement économique et apporter une contribution significative au multipolarisme et à la paix dans le monde, a-t-il affirmé. – VNA/VI