Un regard sur le Vietnam et l’Environnement exposé en France

Le vernissage de l'exposition de peintures intitulée "Le Vietnam et l'environnement", le 1er octobre à Accueil. Photo : VNA

"Le Vietnam et l'environnement" est l’intitulé d’une exposition tenue du 1er au 4 octobre dans la ville d'Accueil, en banlieue de Paris. Il s’agit de l’initiative de l'Association Aurore et du Mouvement des Citoyens Français d’origine Vietnamienne (MCFV), qui souhaitent présenter, à travers des œuvres des peintres français et vietnamiens, un Vietnam en plein développement, ainsi qu’une aspiration sur un environnement durable. L’exposition a également pour but de renforcer les échanges culturels franco-vietnamiens.

Si le jeune peintre français d'origine vietnamienne HironPhoenix est fier de son chef-d’œuvre en laque qu'il a réussi à créer grâce aux renseignements de ses confrères vietnamiens, l'artiste plus âgé Christian Lemoine présentait ses esquisses, décrivant un Vietnam qui se développe d’une façon "rapide et vivante", ce qu’il a remarqué après chaque voyage dans ce pays.

Pour le jeune Nguyên Tuân Dat, un ancien élève des Beaux-Arts du Vietnam, l'exposition constitue une occasion de faire découvrir au public français ses tableaux idylliques de la campagne vietnamienne, qui disparaissent peu à peu en raison du développement rapide des zones industrielles et urbaines.

Le peintre Christian Lemoine et ses peintures montrant un Vietnam en plein développement. Photo : VNA

Quant au peintre Lê Anh Quân, résidant au Vietnam, bien qu'il n'ait pas pu venir à l'exposition, il a quand même envoyé ses œuvres créés à base de déchets industriels recyclés dans le souhait d’appeler les gens à réduire les déchets en utilisant les matériaux recyclés respectueux de l'environnement.

"Près de 30 œuvres de 8 artistes d'âges différents ont réussi à présenter un Vietnam divers et riche. L'exposition est non seulement une rencontre des artistes vietnamiens et français, mais également un appel à la protection de l'environnement, un sujet d'actualité qui intéresse tout le monde", a insisté Mme Trân Thu Dung, présidente de l'Aurore.

À cette occasion, pour promouvoir la culture vietnamienne, les élèves de l’école d'arts martiaux traditionnels Hoà Long ont présenté un spectacle de Vo cô truyên, et l'artiste populaire Thu Hiên, venant du Vietnam, a invité les spectateurs à découvrir le pays et l’homme vietnamien à travers ses chansons.