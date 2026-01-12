Un regard israélien sur le rôle du Parti communiste du Vietnam

Assaf Talgam, journaliste du quotidien Zo HaDerekh du Parti communiste d’Israël.

À la veille du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), événement politique d’une importance particulière pour le développement du pays dans une nouvelle phase, Assaf Talgam, journaliste du quotidien Zo HaDerekh du Parti communiste d’Israël, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Analysant le rôle dirigeant du PCV dans l’édification, la défense et le développement du pays, Assaf Talgam estime que, d’un point de vue comparatif et historique, ce rôle constitue le facteur central assurant une stabilité politique durable et une trajectoire de développement remarquable du Vietnam. Dans un monde marqué par de profondes mutations, peu d’organisations politiques sont parvenues à maintenir une direction continue tout en s’adaptant de manière souple et efficace aux évolutions des modes de gouvernance, comme l’a fait le PCV.



Selon lui, la capacité du Parti à conduire le pays à travers de grandes étapes historiques – de la lutte pour l’indépendance nationale à la reconstruction d’après-guerre, puis à la réforme économique – témoigne à la fois d’une base sociale solide et d’une vision stratégique claire. L’élément marquant ne réside pas seulement dans la mobilisation des forces populaires lors des moments décisifs, mais aussi dans l’aptitude du Parti à ajuster ses priorités stratégiques face aux changements rapides du contexte national et international.



L’expert israélien souligne que le processus de Renouveau (Doi Moi) et les réformes ultérieures illustrent une approche de gouvernance pragmatique, conciliant cohérence idéologique et flexibilité dans l’élaboration des politiques publiques, ce qui a contribué de manière significative à la croissance économique soutenue et au maintien de la stabilité sociale au Vietnam.



Abordant les défis à venir, Assaf Talgam estime que, dans cette nouvelle ère de développement dynamique, le principal enjeu pour le Parti communiste du Vietnam sera de renforcer les mécanismes de participation populaire et de garantir un équilibre entre croissance économique et équité sociale. La promotion d’une gouvernance intègre, la valorisation des talents et l’élaboration de politiques basées sur des données scientifiques, sera essentielle pour consolider la confiance sociale et la durabilité.



S’agissant des significations du XIVᵉ Congrès, l’analyste considère cet événement comme un réajustement stratégique, permettant de positionner le Vietnam à un moment charnière de son développement, avec des objectifs clairs : faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé.



Il souligne également que l’une des caractéristiques essentielles du XIVᵉ Congrès réside dans sa vision à long terme, axée sur la modernisation et les réformes, tout en réaffirmant l’engagement constant du Parti communiste du Vietnam envers l’éthique révolutionnaire, le marxisme-léninisme et la pensée de Ho Chi Minh.



Dans le contexte international actuel, Assaf Talgam estime que le Vietnam fait face à des opportunités importantes, mais aussi à de nombreux défis. Le succès futur du pays dépendra de sa capacité à préserver son autonomie stratégique, tout en continuant à construire et à consolider des relations avec les pays et les mouvements progressistes à travers le monde. Cela exige non seulement un équilibre dans la politique étrangère, mais aussi des institutions nationales solides, capables de résister aux chocs extérieurs et de tirer pleinement parti de la coopération internationale au service du développement national.



En tant que pays socialiste exemplaire et économie émergente, le Vietnam est également en mesure de jouer un rôle international accru dans la promotion de la paix et de la justice dans le monde. Dans ce contexte, la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste d’Israël sera bénéfique aux deux parties.-VNA/VI