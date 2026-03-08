Un projet de restauration valorise le site historique de Him Lam à Dien Bien

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués coupent le ruban lors de la cérémonie d'inauguration. Photo : VNA

Dans le cadre de son programme de travail dans la province de Dien Bien, le matin du 8 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d’inauguration de la 2e phase du projet d’investissement pour la conservation et la restauration du site historique de Him Lam (zone centrale du centre de résistance de Him Lam), situé dans le quartier de Dien Bien Phu, province de Dien Bien.



Him Lam était l’un des centres de résistance les plus puissants situés au nord-est du camp retranché de Dien Bien Phu construit par les forces coloniales françaises. Les troupes françaises y avaient installé un système de défense solide et interconnecté, doté d’une forte puissance de feu. Him Lam était considéré comme la « porte d’acier » protégeant le camp retranché de Dien Bien Phu. Le centre de résistance de Him Lam fut choisi par le commandement du front vietnamien comme objectif pour ouvrir la campagne de Dien Bien Phu. Le 13 mars 1954, les forces vietnamiennes lancèrent l’assaut et prirent le contrôle de Him Lam, marquant le début de la Victoire de Dien Bien Phu.



Le site historique de Him Lam est situé à environ 3 km au nord-est du centre de la province de Dien Bien et couvre une superficie totale d’environ 137.000 m². Le projet d’investissement pour la conservation et la restauration de la zone centrale du centre de résistance de Him Lam a été lancé à la fin du mois de juin 2025, avec un investissement total de 91 milliards de dongs. Le projet comprend deux principaux ouvrages : un bas-relief monumental ; une maison d’offrandes d’encens de forme hexagonale ainsi que des infrastructures auxiliaires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec des élèves de la province de Dien Bien lors de la cérémonie d’inauguration. Photo : VNA

Le bas-relief constitue le point central du site. Il reconstitue l’atmosphère héroïque du combat marquant l’ouverture de la campagne de Dien Bien Phu – l’attaque du centre de résistance de Him Lam le 13 mars 1954. L’ouvrage couvre une superficie totale de 460 m², mesure 45 m de long et atteint 8,9 m de hauteur (socle compris jusqu’au point le plus élevé), et est réalisé en pierre naturelle.



Le projet est financé grâce à la mobilisation de ressources sociales, afin de rendre hommage aux combattants de Dien Bien et aux martyrs qui se sont sacrifiés pour la Victoire historique de Dien Bien Phu, tout en contribuant à l’éducation patriotique des générations actuelles et futures. -VNA/VI