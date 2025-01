Un programme apporte une atmosphère de Têt aux soldats de la paix vietnamiens

Un numéro artistique lors du programme. Photo : VNA

Des officiers et soldats vietnamiens en bérets bleus en mission dans les missions de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud, à Abyei à la frontière du Soudan du Sud et du Soudan, en République centrafricaine et au siège de l'ONU à New York, ont partagé des moments chaleureux avec leurs camarades et leurs proches chez eux lors d'un programme d'échange en ligne le 15 janvier, célébrant la fête du Nouvel An lunaire (Têt).



Organisé conjointement par le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam (VDPO) du ministère de la Défense et le Centre de radiodiffusion et de télévision militaire du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam (VPA), le programme visait à promouvoir les réalisations importantes du Vietnam dans les opérations de maintien de la paix en 2024.



Il a également servi à remonter le moral des soldats de la paix qui célèbrent le Têt loin de chez eux, tout en soulignant la proactivité croissante du Vietnam dans la préparation des forces de maintien de la paix, prêtes à être déployées pour des missions, tant du ministère de la Défense que du ministère de la Sécurité publique.



Le lieutenant-général Phung Si Tan, chef adjoint de l'état-major général de l'APV, chef adjoint du groupe de travail intersectoriel et chef adjoint du comité directeur du ministère de la Défense sur la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, a présenté ses vœux de Nouvel An aux officiers et aux soldats, les félicitant pour leurs efforts inlassables dans l'accomplissement de leurs fonctions.



La force des bérets bleus a joué un rôle important dans la diffusion de l'image des soldats de l'Oncle Ho et de la Sécurité publique populaire du Vietnam auprès des amis internationaux et a mis en valeur l'esprit humain du peuple vietnamien, a-t-il souligné.



Phung Sy Tan a apprécié les contributions et le soutien des partenaires internationaux à la force de maintien de la paix du Vietnam ces derniers temps, exprimant son espoir que les organisations internationales et les amis, ainsi que les pays du monde entier créeront les meilleures conditions pour que les soldats de la paix vietnamiens accomplissent leur mission. - VNA/VI