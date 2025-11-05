Un procès fictif pour renforcer la lutte contre la pêche illicite

Un pêcheur de la commune de Gia Thuan pose des questions concernant les infractions liées à la pêche INN. Photo: VNA

Le 4 novembre, à Dong Thap, le Tribunal populaire provincial, en collaboration avec le Commandement militaire provincial, le Tribunal militaire de la Zone militaire 9 et le journal « Công lý » (Justice), a organisé un procès fictif et un séminaire de sensibilisation à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Le procès fictif portait sur l’affaire de Nguyen Van Dung, propriétaire de deux bateaux de pêche enregistrés dans la commune de Gia Thuan, province de Dong Thap, autorisés à opérer dans les eaux vietnamiennes. Animé par l’intention de pêcher illégalement dans les eaux du pays M, l’accusé Dung a chargé Nguyen Van Hien, originaire de la même localité, de recruter des pêcheurs et de gérer les deux navires. Dung a également ordonné à Hien d’acheter des informations sur les patrouilles de la Marine du pays M et de dissimuler les dispositifs de surveillance afin d’éviter toute détection par les autorités compétentes.



Le jury a estimé que les actes commis par les accusés Dung et Hien étaient particulièrement dangereux pour la société, portant atteinte à l’ordre administratif et compromettant les engagements du Vietnam dans la mise en œuvre de la lutte contre la pêche INN.



Les comportements des accusés Nguyen Van Dung et Nguyen Van Hien réunissent tous les éléments constitutifs des infractions d’« organisation de la sortie illégale de personnes du territoire » selon le point c, alinéa 2, article 348 du Code pénal, et de « perturbation du fonctionnement des équipements électroniques » conformément au point e, alinéa 2, article 287 du même Code.



À l’issue du procès fictif, les organisateurs ont diffusé des informations sur les politiques du Parti et de l’État en matière de lutte contre la pêche INN, et ont présenté aux pêcheurs les comportements interdits ainsi que les sanctions prévues par la loi.



Cette activité vise à renforcer la sensibilisation et la responsabilité collective et individuelle dans la lutte contre la pêche illicite, contribuant à lever rapidement le « carton jaune » de la Commission européenne à l’encontre des produits de la pêche vietnamiens et à promouvoir un développement durable du secteur halieutique national.-VNA/VI