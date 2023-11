Un premier Vietnamien reçoit le prix international d'excellence en recherche ISPOR 2023

Le professeur associé et docteur Trân Xuân Bach, 39 ans, maître de conférences à l'Université de médecine de Hanoï, vient d’être honoré du prix de recherche exceptionnelle ISPOR 2023. Le professeur associé et docteur Trân Xuân Bach, 39 ans, maître de conférences à l'Université de médecine de Hanoï, est honoré du prix de recherche exceptionnelle ISPOR 2023. Photo: nld.com.vn



ISPOR est une organisation professionnelle mondiale à but non lucratif dans le domaine de recherche sur l'économie et la performance de la santé.

C'est la première fois qu'un Vietnamien reçoit ce prix. Le prix reconnaît les efforts de Tran Xuan Bach au cours de ces 15 dernières années, pour évaluer les obstacles socio-économiques et psychologiques dans le développement de nouvelles technologies médicales, notamment les vaccins et les thérapies, contribuant à contrôler les pandémies telles que le VIH/SIDA et le COVID-19.

Ses recherches ont été publiées dans des revues scientifiques de premier plan dans chaque discipline connexe et reconnues par de nombreux systèmes universitaires internationaux.

Il fait également partie du top des Highly Cited Researchers 2022, une très courte liste des chercheurs les plus influents dans le monde, sur base du nombre de citations scientifiques, identifiée par Clarivate en 2022, un leader mondial dans la fourniture de données et d'informations fiables pour accélérer le rythme de l'innovation.