Un premier lot de 999 voitures électriques intelligentes de VinFast est arrivé aux États-Unis

Le premier lot de 999 voitures électriques intelligentes de VinFast est arrivé aux États-Unis. Photo : VNA

Ce mardi, le navire au logo VinFast transportant 999 voitures électriques intelligentes VF 8 a accosté au port de Benicia, en Californie, aux États-Unis, après 25 jours de voyage, depuis Hai Phong.

Ces voitures devraient être remises aux clients d’ici à la fin du mois.

Il s’agit du premier lot de véhicules électriques Vinfast expédié à l’étranger parmi 65.000 commandes de modèles VF8 et VF9.

Vinfast a lancé, le 10 décembre, un forum virtuel destiné à ses clients et aux amoureux de ses voitures électriques aux États-Unis. Il a également ouvert ses quatre concessions à Los Angeles et à Orange County. Après le marché américain, le constructeur automobile vietnamien exportera d’autres lots vers le Canada et l’Europe pour les remettre à ses clients en 2023.