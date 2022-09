Un photographe vietnamien médaillé au concours de photos d’Australie

Selon le Comité d'organisation du concours annuel de photos du magazine Better Photography d’Australie en 2022, Viet Van, journaliste du journal Lao Dong, a remporté cinq médailles (trois d'argent et deux de bronze).

Les œuvres "Minutes émotionnelles du général de 91 ans" et "Frères jumeaux" ont remporté la médaille d’argent et l’œuvre « Les yeux de ma mère il y a 68 ans et d’aujourd’hui », la médaille de bronze dans la catégorie "Portrait émotionnel" (Emotive Portrait).

L’oeuvre "Pratique minutieuse" a remporté la médaille d'argent et l’œuvre "Quand la lumière du matin arrive", la médaille de bronze dans la catégorie "Voyage exotique" (Exotic Travel).

L'œuvre "Frères jumeaux". Photo : laodong.vn



Le concours 2022 attire de nombreuses candidatures de différents pays. Le jury, composant de trois grands experts australiens en photographie : Tony Hewitt, David Oliver, Peter Eastway, évalue les œuvres selon les normes de créativité, d'originalité dans le contenu et de techniques de présentation.

Le célèbre photographe bulgare Svetlin a remporté le Grand Prix du photographe de l'année. -VNA/VI