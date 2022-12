Un photographe du journal Lao Dong a remporté deux prix internationaux

Selon le comité d'organisation du concours international New York Photography Awards 2022 (Etats-Unis), le journaliste Viet Van du quotidien vietnamien Lao Dong a remporté deux prix d'argent pour deux œuvres : «Connection» prise à Dak Lak dans la catégorie Noir et blanc – Voyage, et "Femme au visage tatoué" prise au Myanmar dans la catégorie Beaux-Arts – Expansion, espace pour les photographes professionnels.

La "Femme au visage tatoué". Photo: laodong.vn

Auparavant, la "Connection" a vu distribuer le troisième prix lors du concours d’Epex Malaga (Espagne) et a été choisie pour la finale de Lugano (Suisse) et de Nature Conservancy (Etats-Unis)... La "Femme au visage tatoué" a remporté la médaille de bronze de One Eyeland (Inde) et était un finaliste de World Master (Autriche).

New York Photography Awards 2022 a attiré la participation de photographes de plus de 50 pays, avec quelque 3.500 œuvres, qui ont été examinées par un jury multinational composé d'éminents experts de l'industrie photographique. Le grand prix de l'année a été décerné à deux photographes Pete Muller (Royaume-Uni) et Peter Voss (Allemagne).

New York Photography Awards honorent les photographes exceptionnels qui partagent leur vision avec le monde, en élargissant les frontières de la photographie, où chaque aspect d'une photo atteint la norme internationale.