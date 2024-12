Un passeport culinaire pour voyager avec du goût à Dà Nang

La ville côtière de Dà Nang (Centre), une destination touristique célèbre du Vietnam, vient de lancer une ambitieuse campagne touristique centrée sur sa gastronomie.

Baptisée « Dà Nang : voyage au cœur des saveurs » (Dà Nang Food Tour), cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement touristique de la ville d’ici 2023, avec une vision jusqu'en 2045, qui vise à faire de la cuisine un atout touristique majeur. Elle a également pour objectif de faire découvrir aux touristes et aux habitants des adresses culinaires bien appréciées ainsi que des spécialités tant locales qu’internationales.

Temps fort du programme : la distribution gratuite de 10.000 passeports culinaires bilingues (vietnamien-anglais) entre le 15 décembre 2024 et le 15 mars 2025 dans les comptoirs d’information touristique dispersés à travers la ville, notamment à l’aéroport international de Dà Nang, au centre d’assistance touristique, ainsi que dans les principales attractions touristiques et des hôtels sélectionnés.

10 000 passeports culinaires bilingues (vietnamien-anglais) sont distribués gratuitement entre le 15 décembre 2024 et le 15 mars 2025 dans les comptoirs d’information touristique dispersés à travers la ville de Dà Nang. Photo : VOV

Ces passeports donnent accès à environ 50 restaurants sélectionnés, dont certains reconnus par le Guide Michelin, offrant aux touristes une occasion de déguster un large éventail de spécialités locales et internationales. Les plats sont sélectionnés en fonction de critères de sécurité alimentaire, de qualité et de service, avec de nombreuses offres spéciales.

Chaque fois qu’un touriste ou un habitant utilise des services dans les restaurants sélectionnés, il gagne un tampon pour recevoir des privilèges, tels que : des réductions de prix, des plats gratuits ou encore des coupons de découverte des services touristiques à Dà Nang.

Le premier touriste à collecter 15 tampons de différents établissements culinaires recevra une paire de coupons pour faire l’expérience du parapente autour de la péninsule de Son Tra avec un repas de fruits de mer et une nuit dans un hôtel de luxe.

Pour faciliter l’exploration gastronomique de la ville, le Département municipal du tourisme de Dà Nang a coopéré avec les restaurants et les hôtels locaux pour créer une carte numérique interactive, qui est disponible sur le site www.foodtourdanang.vn. Les habitants et les touristes peuvent accéder à cette carte culinaire pour choisir des restaurants et des plats correspondant à leurs goûts.

La campagne « Da Nang Food Tour » vise à faire de la cuisine un atout touristique majeur, en offrant aux touristes et aux habitants une occasion de découvrir des adresses culinaires bien appréciées ainsi que des spécialités tant locales qu’internationales. Photo : VOV

D’autre part, la ville a organisé son premier festival Noël – Nouvel An le long de la rivière Han, du 14 décembre 2024 au 2 janvier 2025.

Do Thi Yen, directrice de la chaîne de restaurants Hiên Nhà Veranda, une adresse culinaire participant à l’initiative « passeport culinaire » de Dà Nang, a déclaré : « Il s’agit d’une solution innovante et efficace pour connecter les touristes aux restaurants et aux établissements de restauration locaux. Cela permet également de créer de la confiance et du confort chez les touristes. Ces derniers peuvent facilement trouver les endroits délicieux, propres, sûrs et hygiéniques à Dà Nang ».

Dà Nang fait rayonner son identité culinaire

Célèbre non seulement pour ses magnifiques paysages naturels et son patrimoine culturel diversifié, la ville de Dà Nang propose une cuisine connue des touristes du monde entier pour son goût unique.

Convergent des spécialités locales et de celles des provinces voisines et de pays étrangers, Dà Nang est considéré comme un représentant du riche patrimoine culinaire du Vietnam. Certains de ses plats incontournables incluent « banh xèo » (crêpe vietnamienne), « mi Quang » (nouilles de Quang), « banh trang cuon thit heo » (rouleaux avec viande de porc, légumes et papier de riz), « goi ca Nam Ô » (salade de poisson de Nam Ô), entre autres.

Selon le Département municipal du tourisme, la ville recense actuellement plus de 4 000 établissements de restauration, dont 200 préparent aussi bien des spécialités locales que des plats étrangers.

Baptisée «Da Nang: voyage au cœur des saveurs», cette initiative s’inscrit dans la stratégie 2023-2030 de la municipalité visant à faire de sa cuisine un atout touristique majeur. Photo: VNA

Ces dernières années, Dà Nang s’est efforcée de confirmer sa position sur la carte du tourisme gastronomique tant du Vietnam que du monde. Le secteur touristique de la ville a organisé de nombreuses activités et des événements majeurs pour promouvoir la cuisine vietnamienne auprès des touristes internationaux, dont le plus marquant était le Festival international de la gastronomie de Dà Nang, avec la participation de chefs étrangers célèbres.

Plusieurs programmes ont été également organisés dans les parcs de Biên Dông (Mer Orientale) et de Châu Á (Asie) pour faire découvrir la gastronomie locale aux visiteurs. En particulier, pour la première fois, le festival culinaire « Mangez à votre guise » tenu à Dà Nang en 2023 a contribué à promouvoir la cuisine vietnamienne auprès des touristes étrangers à travers une centaine de spécialités de différentes localités.

Le Centre municipal de promotion du tourisme et l’Association de la culture culinaire de Dà Nang ont conjointement organisé des festivals et des concours gastronomiques, et ont fait la promotion de plats célèbres sur les réseaux sociaux, tels que YouTube et TikTok.

Selon la directrice du Département municipal du tourisme, Truong Thi Hong Hanh, pour attirer davantage de touristes, la ville a élaboré un plan de promotion de la gastronomie locale afin d’en faire un produit touristique unique, au cours de la période 2023-2025, avec une vision jusqu’en 2030.

Ce plan vise à diversifier et à former un gramme de produits touristiques spécialisé ainsi qu’à promouvoir la marque et l’image des destinations touristiques de la ville, a-t-elle déclaré.

Le pont du Dragon. Photo: laodong.vn

Dans les temps à venir, Dà Nang se concentrera sur l’amélioration de la qualité de ses services et la diversification de ses produits touristiques, tout en accordant une grande priorité au développement de la cuisine locale. Elle poursuivra la mise en œuvre de la campagne « Dà Nang Food Tour » avec plusieurs nouveautés. Cette campagne créera de nouveaux produits touristiques, contribuant à promouvoir la cuisine de Dà Nang et à attirer davantage de touristes nationaux et internationaux.

Le secteur touristique de Dà Nang travaillera en étroite collaboration avec l’Association des restaurants du Vietnam et l’Association de la culture culinaire pour mener des enquêtes visant à évaluer la qualité des infrastructures et des services de restauration dans la ville. Il s’emploiera à développer de nouveaux produits culinaires associés aux expériences des touristes.

« Nous nous efforçons de faire découvrir aux touristes une gastronomie unique, diversifiée et attrayante. En plus des plats délicieux, les touristes peuvent découvrir la culture culinaire et des histoires culinaires intéressantes. Le secteur touristique de Dà Nang ambitionne de faire des produits et services culinaires un produit touristique unique et de haute qualité », a souligné Truong Thi Hong Hanh.- NDEL/VNA