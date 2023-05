Un paquet de 120.000 milliards de dongs pour faciliter l’accès des salariés au logement social

Le Vietnam envisage de construire un million de logements sociaux pour les ouvriers en difficulté sur la période 2021-2030.

Le vice-ministre de la Construction Nguyên Van Sinh. Photo: moc.gov.vn

Pour y parvenir, le gouvernement a demandé de débloquer rapidement un parquet de crédit de 120.000 milliards de dongs (plus de 5,1 milliards de dollars), soit environ 12 % des financements du projet.

Le ministère de la Construction se rapproche de la Banque d'État et des collectivités locales pour accélérer le décaissement, a fait savoir son vice-ministre Nguyên Van Sinh



«Les choses marchent bien. Les banques se mobilisent pour que le décaissement soit le plus vite possible. La liste des projets qui bénéficieront de ce parquet d’aide sera publiée bientôt par les collectivités locales », a-t-il précisé. - VOV/VNA/VI