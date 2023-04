Un numéro spécial de The Diplomat met en lumière les liens Vietnam-Royaume-Uni

L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a lancé mardi 18 avril, à Londres, un numéro spécial du magazine The Diplomat (Royaume-Uni) sur les relations vietnamo-britanniques à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).

L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni vous présente le numéro spécial de The Diplomat. Photo : VNA

Dans le contexte où le partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni poursuit sa dynamique de développement, la coopération bilatérale se renforce de plus en plus dans de nombreux domaines importants, cette publication marque les réalisations dans les relations entre les deux pays au cours du dernier demi-siècle, ainsi que les perspectives des relations bilatérales dans les temps à venir.



La publication comprend des messages de félicitations des ministres des Affaires étrangères et des ambassadeurs, des articles et des entretiens avec des responsables des ministères, des secteurs et des localités acteurs de la coopération bilatérale, des organisations et des entreprises ayant apporté des contributions remarquables aux relations vietnamo-britanniques, donnant un aperçu des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines.



S’exprimant lors d’une cérémonie de lancement, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoàng Long, a affirmé que les relations entre les deux pays connaissent un développement excellent, en particulier dans le contexte où le Royaume-Uni post-Brexit s’intéresse de plus en plus à la région Asie-Pacifique, dont le Vietnam, partenaire stratégique du Royaume-Uni dans la région.



Il a souligné que le numéro spécial du magazine The Diplomat vise à présenter au peuple britannique le pays et le peuple vietnamiens ainsi que les bonnes relations entre les deux pays, tout en promouvant l’amitié entre les deux peuples, un facteur important dans les relations bilatérales.

Le numéro spécial du magazine publié en anglais sera utilisé pour des activités extérieures au service de l’Année de l’amitié Vietnam-Royaume-Uni 2023 au Royaume-Uni.