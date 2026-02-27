Un nouvel élan pour le Partenariat stratégique global Vietnam-France

Le 25 février 2026 au soir, au Sénat français, l’Association Francophone pour le Sport (AFS) a célébré son premier anniversaire en présence de nombreux parlementaires, responsables, diplomates, représentants territoriaux, associations sportives et athlètes de haut niveau. L’événement a souligné que le sport devient un nouveau pilier prometteur du Partenariat stratégique global Vietnam-France, établi en octobre 2024.

Lors de la cérémonie, le sénateur Thani Mohamed Soilihi, ancien secrétaire d’État chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, a affirmé que la Francophonie occupe une place croissante dans les relations entre la France et l’Asie. Il a souligné que le sport constitue l’un des vecteurs les plus efficaces de rapprochement entre les peuples, porteur de valeurs universelles telles que la discipline, la solidarité et le respect. Il a également mentionné l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2030 par la France comme une nouvelle opportunité de renforcer les liens au sein de l’espace francophone.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a déclaré que la coopération sportive illustrait la profondeur et le caractère concret du partenariat stratégique global Vietnam-France. Félicitant la France pour le succès des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il a rappelé que le Vietnam a adopté une stratégie de développement du sport de haut niveau à l’horizon 2030, avec une vision pour 2035, afin d’élever le niveau de ses athlètes sur la scène régionale et internationale.

Il a remercié le gouvernement français, l’ambassade de France au Vietnam, l’AFS et notamment la région Normandie pour leur soutien à l’accueil d’athlètes vietnamiens en stage en 2025. Les résultats obtenus aux SEA Games 33, où plusieurs sportifs formés en France ont remporté des médailles d’or, témoignent de l’efficacité de ce modèle de coopération. Au-delà des classements, le sport constitue, selon lui, un langage universel renforçant la confiance et la compréhension mutuelle.

S’exprimant en ligne depuis Hanoï, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a indiqué que l’initiative de coopération sportive est née à l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. En février 2025, un accord officiel a été signé, soutenu par un financement de 200 000 euros du Fonds de solidarité prioritaire du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Ce programme, annoncé lors de la visite d’État du président Emmanuel Macron au Vietnam en mai 2025, a permis de structurer la coopération institutionnelle, d’organiser des échanges bilatéraux et de transférer des outils numériques d’appui aux entraîneurs vietnamiens.

Nguyen Hong Minh, vice-directeur de l'Autorité des sports du Vietnam, a salué le rôle de l’AFS comme passerelle stratégique favorisant les échanges professionnels et le renforcement des capacités techniques. En vue des Jeux asiatiques de 2026, les deux parties entendent élargir les programmes de formation à long terme et intensifier la coopération en sciences du sport, nutrition et médecine sportive.

De son côté, le secrétaire général de l’AFS, Co Minh Duc, a exprimé le souhait que le Vietnam puisse accueillir les Jeux de la Francophonie en 2031, considérant qu’une participation accrue aux grands événements francophones et olympiques renforcerait la position du pays et approfondirait la coopération stratégique bilatérale. -VNA/VI