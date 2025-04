Un nouveau livre retrace les heures historiques de la Libération du Sud

La Maison d’éditions politique nationale «Sự thật» (Vérité) a publié l’ouvrage intitulé «Thành phố Hồ Chí Minh - Giờ khắc số 0 - Những phóng sự về kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm» (Hô Chi Minh-Ville – L’Heure Zéro – Reportages sur la fin de la guerre de 30 ans).

Ce livre rassemble des récits de journalistes occidentaux qui étaient présents au Vietnam durant ces journées historiques. Ils ont été témoins de l’entrée des troupes de libération dans le Sud, des scènes de chaos lors de l’évacuation organisée par les Américains… Une semaine plus tard, ils ont vu un autre visage de Saïgon : calme, ordonnée et empreinte des symboles d’une nouvelle ère.

L’un des points forts de l’ouvrage réside dans la manière dont les journalistes décrivent l’évolution des personnes et de l’atmosphère dans la ville avant et après le 30 avril 1975. Ce sont des soldats de libération en uniforme vert olive et sandales en caoutchouc conversant ouvertement avec la population. Ce sont des élèves en ao dài blanc, des mères et leurs proches s’enlaçant en larmes lors des retrouvailles...

Avec le regard d’observateurs étrangers mais ayant vécu de près ces instants décisifs de l’Histoire, « Hô Chi Minh-Ville – L’Heure Zéro » constitue un ouvrage documentaire précieux.-VNA/VI