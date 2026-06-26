Un nouveau levier pour renforcer la coopération entre le Vietnam et la Belgique

Le matin du 25 juin, à Bruxelles, l'ambassade du Vietnam en Belgique a organisé la cérémonie officielle de remise de la décision nommant Philip Yvonne J. Van Gestel, entrepreneur belge reconnu dans les secteurs du commerce et du transport maritime, au poste de consul honoraire du Vietnam à Anvers.

Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Bruxelles, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, a exprimé sa conviction que, grâce à sa connaissance approfondie du Vietnam et à son attachement de longue date au pays, Van Gestel apportera une contribution concrète au développement des relations entre le Vietnam et la Belgique, notamment en facilitant les liens économiques et commerciaux ainsi qu'en soutenant la protection des ressortissants vietnamiens dans la région.

Cette nomination vient consolider le réseau des représentations consulaires vietnamiennes en Belgique, un partenaire de premier plan au sein de l'Union européenne (UE). Elle revêt une importance particulière à Anvers, l'un des principaux pôles logistiques d'Europe et un maillon essentiel des échanges économiques entre le Vietnam et le continent européen.

Pour sa part, Van Gestel a indiqué entretenir depuis plus de trente ans des relations de coopération avec le Vietnam dans les domaines du commerce et du transport maritime. Il s'est déclaré impressionné par les performances économiques du pays ainsi que par son rôle croissant au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. Selon lui, le Vietnam constitue une véritable "porte d'entrée vers l'Asie", offrant un fort potentiel de coopération, notamment dans les secteurs de la logistique et du commerce.

Il a également souligné l'importance de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), estimant que celui-ci continuera à créer de nouvelles opportunités en matière de commerce et d'investissement dans les années à venir.

Nommé pour un mandat de trois ans, Van Gestel couvrira la région de Flandre, principal moteur économique de la Belgique, où se situe le port d'Anvers, deuxième port maritime d'Europe. De nationalité belge, il possède une longue expérience dans les domaines de la logistique, du transport maritime, du droit maritime et de la gouvernance d'entreprise. Il a occupé plusieurs fonctions au sein du monde des affaires et d'organisations liées aux activités portuaires d'Anvers, après avoir également servi dans la Marine belge. -VNA/VI