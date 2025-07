Un nouveau jalon dans la coopération parlementaire entre le Vietnam et le Maroc

Le Kim Quy, ambassadrice du Vietnam au Maroc. Photo: VNA

À l’invitation du président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, effectue une visite officielle au Maroc du 24 au 27 juillet.



Cette visite est d'une grande importance pour le Vietnam comme pour le Maroc, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales, a déclaré l’ambassadrice du Vietnam au Maroc, Le Kim Quy, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Selon la diplomate, il s’agit de la première visite au Maroc d’un haut dirigeant vietnamien depuis 2019, laquelle intervient dans le contexte où les deux pays s’apprêtent à célébrer le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2026.



Cette visite s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique extérieure du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération, le développement, la multilatéralisation et l’intégration internationale profonde et globale.



Elle illustre la volonté politique du Vietnam de renforcer l’amitié et d’élargir la coopération avec le Maroc, en particulier entre les organes législatifs des deux pays, ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines économique, commercial, éducatif, touristique et de l’investissement.



Sur le plan régional, cette tournée du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, qui inclut également le Sénégal, marque le premier déplacement parlementaire de haut niveau en Afrique depuis 2019.



Pour le Maroc, la visite représente une opportunité de renforcer ses liens avec l’Asie, notamment avec l’ASEAN, en s’appuyant sur le rôle dynamique du Vietnam au sein de ce bloc régional, a insisté la diplomate.



Durant son séjour, Tran Thanh Man aura des rencontres avec le Premier ministre marocain, les présidents des deux Chambres du Parlement marocain, participera à des échanges avec des entreprises marocaines et rencontrera la communauté vietnamienne sur place.



Les deux parties passeront en revue la coopération bilatérale, notamment parlementaire, et définiront les orientations futures visant à consolider les relations politiques, renforcer la coopération économique, tout en partageant des informations et expériences liées à des domaines tels que les finances, les chemins de fer à grande vitesse, les énergies renouvelables ou encore la logistique.



La visite est attendue comme un tournant dans le renforcement de la coopération multiforme entre le Vietnam et le Maroc, a déclaré Le Kim Quy.



Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 27 mars 1961, les liens d’amitié entre le Vietnam et le Maroc n’ont cessé de se développer, avec la diplomatie parlementaire comme l’un des piliers les plus dynamiques. En témoignent les fréquentes visites croisées : le président de la Chambre des représentants du Maroc s’est rendu au Vietnam à trois reprises (2015, 2017 et 2025), tandis que la visite de Tran Thanh Man est la troisième d’un président de l’Assemblée nationale vietnamienne au Maroc depuis 2005.



Le Maroc a été le premier pays africain avec lequel le Vietnam a signé un accord de coopération parlementaire, créant ainsi un cadre juridique pour la coopération bilatérale. En 2020, sous la présidence vietnamienne de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), la Chambre des représentants marocaine est devenue la première assemblée parlementaire africaine à obtenir le statut d’observateur auprès de l’AIPA, ce qui illustre la reconnaissance importante du Vietnam envers le Maroc.



Les deux organes législatifs ont également mis en place un groupe parlementaire d’amitié, jouant un rôle clé dans le développement de la coopération bilatérale, a ajouté Le Kim Quy.



Selon l’ambassadrice, la visite du président de l’Assemblée nationale marque un jalon majeur pour les relations parlementaires bilatérales, en contribuant à favoriser la coopération substantielle dans plusieurs autres secteurs.



Pour tirer pleinement parti de cette dynamique, il est essentiel de renforcer les échanges entre les organes législatifs, de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération parlementaire, de promouvoir les groupes d’amitié parlementaires et d’encourager le partage d’expériences dans la législation... – VNA/VI