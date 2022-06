Un nouveau chapitre devrait s’ouvrir dans les liens Vietnam-Hongrie

La visite officielle du 25 au 28 juin en Hongrie du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê à l’invitation de son homologue hongrois László Kövér est largement couverte par la presse hongroise.



"Un nouveau chapitre s’ouvrirait dans les relations bilatérales entre la Hongrie et le Vietnam", a écrit le quotidien Magyar Nemzet (La Nation hongroise).



Les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays se développent constamment, comme en témoignent la visite au Vietnam du Premier ministre Orban Viktor et la tournée en Hongrie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vienam, Nguyên Phu Trong.



La visite du plus haut législateur vietnamien sert de base pour ouvrir un nouveau chapitre dans le partenariat intégral Vietnam-Hongrie, en particulier après que le Vietnam et l’Union européenne (UE) finalisent la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), selon le journal.



"Le Vietnam renforcera ses relations avec la Hongrie", a titré l’hebdomadaire Magyar Hang. Le journal a souligné que le partenariat intégral entre la Hongrie et le Vietnam a connu un développement constant et que la Hongrie a été l’un des premiers États membres de l’UE à ratifier l’EVFTA et l’EVIPA en 2020.



En République tchèque, le site Web ParlamentníListy.cz a publié un article mettant en lumière des succès significatifs, tant sur le plan économique que diplomatique du Vietnam, au milieu des incertitudes de l’économie mondiale.



La visite du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê revêt une signification particulière pour le développement de la diplomatie parlementaire vietnamienne auprès des parlements des pays de l’Est, a écrit l’article.

Pendant ce temps, le site Web Nase Pravda (Notre vérité) du Parti communiste tchèque a publié un article sur les relations de coopération entre le Vietnam et l’Europe de l’Est, louant le succès du Vietnam dans le développement économique et la sécurité sociale, et le contrôle de la propagation du Covid-19.

"Le Vietnam est en passe de devenir le nouveau tigre de l’Asie", a déclaré le journal polonais Korso Kolbuszowskie, saluant les succès du Vietnam dans le développement socio-économique au cours des 30 ans de rénovation ainsi que la prévention et le contrôle de la pandémie.

Le pays est en bonne voie dans sa politique extérieure de multilatéralisation et de diversification de ses relations internationales et la visite de Vuong Dinh Huê montre que le Vietnam attache de l’importance à la coopération d’amitié avec les pays européens, et l’Europe de l’Est en particulier, a-t-il indiqué.

Dans son article intitulé "Opportunités de coopération entre le Vietnam, l’ASEAN et l’UE face aux nouveaux défis de l’Indo-Pacifique", le site Web EUtoday.net a fait remarquer que les pays de l’ASEAN dont le Vietnam sont identifiés comme des partenaires jouant un rôle central dans la stratégie Indo-Pacifique de l’UE. Les relations UE-Vietnam ont connu un développement significatif après la mis en œuvre de l’EVFTA et de l’EVIPA.

La tournée européenne du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê montre que le Vietnam souhaite améliorer l’efficacité de la coopération Vietnam-UE sur les questions internationales et régionales, a écrit l’article.