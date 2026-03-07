Un niveau record des IDE décaissés au cours des cinq dernières années

Les investissements directs étrangers réalisés au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2026 ont atteint environ 3,21 milliards de dollars. Photo: VNA

Selon les données récentes de l’Office national des statistiques (relevant du ministère des Finances), les investissements directs étrangers (IDE) réalisés au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2026 ont atteint environ 3,21 milliards de dollars. Ce chiffre, en hausse de 8,8 % sur un an, représente le niveau le plus élevé enregistré pour cette période au cours des cinq dernières années.



L’industrie de transformation et de fabrication est demeurée le principal moteur de cette dynamique, avec 2,65 milliards de dollars, soit 82,7 % du total des capitaux effectivement réalisés. Elle a été suivie par le secteur immobilier avec 223,5 millions de dollars (7 %) et par la production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et de climatisation avec 119,2 millions de dollars (3,7 %).



Toutefois, selon l’Office national des statistiques, le montant total des IDE enregistrés au Vietnam n’a atteint que 6,03 milliards de dollars, en baisse de 12,6 % sur un an. Plus précisément, 620 nouveaux projets ont été autorisés avec un capital enregistré de 3,54 milliards de dollars, soit une hausse de 20,2 % en nombre de projets et de 61,5 % en valeur.



Dans ce cadre, l’industrie de transformation et de fabrication a occupé la première place parmi les secteurs recevant de nouveaux IDE, avec 2,63 milliards de dollars, représentant 74,3 % du total des capitaux nouvellement enregistrés. Elle a été suivie par le commerce de gros et de détail, ainsi que la réparation d’automobiles, de motocycles et de motos avec 358,6 millions de dollars (10,1 %), tandis que les autres secteurs ont totalisé 550,5 millions de dollars (15,6 %).



Parmi les 44 pays et territoires ayant eu de nouveaux projets au Vietnam depuis le début de l’année, la République de Corée s’est classée au premier rang avec 1,34 milliard de dollars, représentant 37,8 % du capital nouvellement enregistré. Singapour a suivi avec 1,1 milliard de dollars (31,1 %).



Dans le classement des 34 provinces et villes du pays, Thai Nguyen a été le principal bénéficiaire des IDE avec près de 1,7 milliard de dollars de capitaux enregistrés, soit une hausse spectaculaire de 1.354 % sur un an. Elle a devancé Ho Chi Minh-Ville (900,2 millions de dollars), Bac Ninh (818,5 millions de dollars) et Hanoi (624,52 millions de dollars).



Zone industrielle de Phu My 3 à Ho Chi Minh-VIlle. Photo. VNA

Les dix premières localités, comprenant également Tay Ninh, Ha Tinh, Dong Nai, Hung Yen, Hai Phong et Hue, ont totalisé à elles seules environ 94 % du capital total des IDE enregistrés dans le pays au cours de cette période.



La montée en puissance de Thai Nguyen s’explique notamment par la nouvelle configuration territoriale issue de la fusion des provinces de Thai Nguyen et Bac Kan en juillet 2025. Devenue l’un des pôles industriels majeurs du Nord, la province accueille déjà plusieurs groupes internationaux de premier plan tels que Samsung, Trina Solar, Dongwha, Doosan et d’autres entreprises technologiques.



Selon les autorités locales, les flux d’IDE dans la province s’orientent de plus en plus vers les secteurs de haute technologie, l’électronique, l’industrie de transformation et de fabrication et les industries de soutien, des domaines à forte valeur ajoutée qui jouent un rôle important dans la modernisation de la structure industrielle du Vietnam. – VNA/VI