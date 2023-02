Un navire de la Royal Navy en visite à Ho Chi Minh-Ville

Photo : VNA

Le navire HMS Spey, de la Marine royale britannique (Royal Navy), avec un équipage de 46 officiers et marins, a accosté le 7 février le port de Ho Chi Minh-Ville pour une visite d'amitié de cinq jours dans la mégapole du Sud.



Présent à la cérémonie d’accueil du navire, le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a déclaré que la visite du HMS Spey à Ho Chi Minh-Ville a lieu à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023). Sa visite contribuera à approfondir les relations déjà solides entre les deux pays, a estimé le diplomate britannique.

Durant leur séjour à Ho Chi Minh-Ville, les membres d’équipage du HMS Spey rendront des visites de courtoisie aux dirigeants du Comité populaire municipal, aux chefs du commandement de la 7e Zone militaire. Ils effectueront une visite de travail dans la 2e Zone navale, participeront à des échanges sportifs et culturels avec des officiers et soldats de la 2e Zone navale et visiteront des sites historiques et culturels de Ho Chi Minh- Ville..