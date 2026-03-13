Un navire de la Marine vietnamienne conclut sa mission à l’exercice naval Milan 2026

Le navire 17 de la Brigade 171, relevant de la Région navale 2, conclut sa mission à l’exercice naval Milan 2026. Photo: VNA

Le matin du 12 mars, le navire 17 de la Brigade 171, relevant de la Région navale 2, a accosté en toute sécurité au port militaire de la Brigade, dans le quartier de Rach Dua à Ho Chi Minh-Ville, marquant ainsi la fin de sa participation à l’exercice naval multilatéral Milan 2026 en Inde.



Lors d'une cérémonie d’accueil organisée au port militaire, le colonel Do Hong Duyen, commissaire politique adjoint de la Région navale 2, a salué les efforts des officiers et marins du navire 17, qui ont su surmonter les difficultés et mener à bien la mission confiée. Il leur a demandé de continuer à accomplir efficacement leurs tâches, notamment celles liées à la sécurité des élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



Plus tôt, le matin du 28 janvier, le navire 17 avait quitté le port militaire de la Brigade 171 avec une délégation de la Marine populaire du Vietnam pour se rendre en Inde et participer aux activités organisées dans le cadre de l’exercice naval multilatéral Milan 2026.



Au cours du voyage, la délégation a pris part à diverses activités d’échanges et de diplomatie de défense, notamment des visites de courtoisie auprès des autorités locales dans les ports d’escale, une visite de la base navale de Lumut de la Marine malaisienne, ainsi que des échanges culturels, artistiques et sportifs.



En Inde, le navire 17 et la délégation ont participé pleinement aux activités prévues dans le cadre de l’exercice.



Cette mission, menée à l’invitation de la Marine malaisienne et de la Marine indienne, visait à consolider et renforcer les relations d’amitié et de coopération entre l’Armée et la Marine populaire du Vietnam et leurs homologues de la région. -VNA/VI