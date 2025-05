Un navire de la Marine sud-coréenne jette l’ancre à Da Nang

Le ROKS Kang Gam-chan (DDH-979) accoste au port de Tiên Sa pour entamer une visite de courtoisie de trois jours dans la ville de Da Nang (Centre du Vietnam). Photo: qdnd.vn

Le ROKS Kang Gam-chan (DDH-979), un destroyer de la Marine sud-coréenne avec un équipage de 296 personnes, dont des officiers et des marins, commandé par le colonel Kwon Yong Gu, a accosté le 4 mai au port de Tiên Sa pour entamer une visite de courtoisie de trois jours dans la ville de Da Nang (Centre du Vietnam).



Au cours de cette visite, les représentants du navire rendront des visites de courtoisie aux autorités municipales et au commandement de la Région navale 3.

Les officiers et marins sud-coréens visiteront plusieurs sites touristiques de la ville et participeront à des activités communes avec des homologues vietnamiens.



Cette visite vise à renforcer l’amitié, la coopération, les échanges et la compréhension mutuelle, tout en promouvant le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.-VNA/VI