Un navire de la Marine royale australienne en visite d'amitié au Vietnam

Le HMAS Toowoomba de la Marine royale australienne, avec à son bord 200 membres d'équipage, dirigé par le lieutenant-colonel Darin MacDonald, a jeté l'ancre le 12 octobre au port international de Hô Chi Minh-Ville, entamant une visite d'amitié de six jours au Vietnam.

Les délégués assistent à la cérémonie d'accueil du HMAS Toowoomba. Photo: VNA

Le général Tony McCormack, commandant du programme "Indo-Pacific Endeavour (IPE)" de l'Australie, a déclaré que la visite, inscrite dans le cadre du programme IPE, visait à promouvoir l'amitié et la compréhension mutuelle entre les deux parties, contribuant à renforcer la coopération entre les Marines des deux pays et leur coopération en matière de défense.

En outre, la visite illustre le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie à l'occasion de la célébration des 50 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973-2023).

Le Vietnam est un partenaire important de l'Australie dans la région. Les deux pays souhaitent tous les deux contribuer à maintenir la paix, la sécurité et la prospérité dans la région Indo-Pacifique, dans laquelle l'ASEAN joue un rôle central, selon le général Tony McCormack.

Durant leur séjour à Hô Chi Minh-Ville, le général Tony McCormack et l’équipage du navire australien aura des échanges avec des officiers et soldats de la Marine vietnamienne. Ils iront également saluer les autorités municipales, le Commandement de la 7e zone militaire, le Commandement de la 2e zone navale, déposer des fleurs au mémorial du Président Hô Chi Minh, etc.