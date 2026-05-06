Un navire de la Marine indienne en visite à Khanh Hoa

La délégation du navire INS Sagardhwani de la Marine indienne est accueillie par le colonel Nguyen Minh Lanh, chef d’état-major adjoint de la Région navale 4. Photo: qdnd.vn

Le navire INS Sagardhwani de la Marine indienne est arrivé le 5 mai au port international de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa (Centre), marquant le début d’une visite officielle dans cette localité.



Le bâtiment, commandé par le lieutenant-colonel Viraat Shiggaon, transporte 136 officiers et membres d’équipage. La délégation a été accueillie par le colonel Nguyen Minh Lanh, chef d’état-major adjoint de la Région navale 4.



Au cours de cette visite, prévue du 5 au 8 mai, les commandants du navire effectueront des visites de courtoisie auprès des dirigeants du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, de la Région navale 4 et de l’Académie navale. Des officiers et marins de l’INS Sagardhwani participeront également à des échanges sportifs avec le personnel de la Région navale 4.

Navire INS Sagardhwani de la Marine indienne. Photo: qdnd.vn



Une séance de yoga sera organisée à bord du navire, réunissant des officiers et soldats de la Région navale 4, des membres de l’Association de yoga de Khanh Hoa ainsi que l’équipage indien. La délégation prévoit également de visiter plusieurs sites culturels de la province.



Cette visite témoigne de la volonté de renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment la coopération entre leurs forces armées et leurs Marines. -VNA/VI