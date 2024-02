Un navire de croisière de luxe français en escale à Phu Quoc

Le yacht de luxe "Le Jacques-Cartier", de France, transportant 150 croisiéristes dvenus de France, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'ailleurs, a fait escale le 22 février, sur l'île de Phu Quoc, dans la province de Kien Giang, au sud du Vietnam.

Les touristes, dont plus de 70% sont français, ont eu l'occasion d'explorer le village de pêcheurs de Ham Ninh, vieux de plus de 100 ans. Ils ont savouré les spécialités de ce village, visité la prison de Phu Quoc et la pagode Ho Quoc, avant de retourner à leur super yacht en fin d'après-midi.



Le Jacques-Cartier a commencé son voyage à Sihanoukville, au Cambodge, avant de se diriger vers Phu Quoc, Con Dao (Ba Ria-Vung Tau), Ho Chi Minh-Ville, et enfin de retourner en France.

Selon les informations fournies par le Département du Tourisme de la province de Kien Giang, en 2023, Kien Giang a reçu plus de 21.000 touristes français. Ce chiffre place la France en 9ème position parmi les 10 principaux marchés touristiques internationaux de cette province. -VNA/VI