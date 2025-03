Un membre du Politburo veut coopérer plus avec le Danemark sur la recherche politique

Le président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA), Nguyên Xuân Thang (à droite) et le président de la Commission de politique étrangère du Parlement danois, Michael Aastrup Jensen. Photo: VNA

Le membre du Politburo, président du Conseil central de la théorie et président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA), Nguyên Xuân Thang, a appelé à une connexion plus étroite entre le HCMA et les institutions danoises de recherche politique pour mener des études conjointes sur des domaines d’intérêt commun.



Lors d’une réception mercredi 5 mars à Hanoi le 5 mars pour le président de la Commission de politique étrangère du Parlement danois, Michael Aastrup Jensen, Nguyên Xuân Thang a exprimé son admiration pour les remarquables réalisations du Danemark en matière de développement, soulignant son statut de l’une des nations les plus heureuses du monde avec un niveau de vie élevé.



Alors que le Vietnam s’apprête à entrer dans une nouvelle ère d’ascension nationale, le il entreprend des réformes institutionnelles et politiques tout en restructurant la gestion publique à tous les niveaux. En même temps, le pays favorise de nouveaux moteurs de croissance et inspire un esprit national fort, l’autonomie, la confiance, la résilience, un sentiment de fierté et d’aspiration au développement national, a-t-il déclaré.

Saluant le rôle du Danemark dans l’organisation du séminaire annuel marquant la Journée nordique (23 mars) dans sa collaboration avec les ambassades nordiques au Vietnam, Nguyên Xuân Thang a proposé que la commission partage ses idées sur les changements mondiaux, les tendances à moyen et long terme et l’approche du Danemark en matière d’élaboration de lois dans un contexte d’incertitudes mondiales.



Il a également invité des experts danois à visiter le HCMA pour discuter de questions mondiales urgentes telles que la transformation numérique, la transition verte et l’économie circulaire.



Michael Aastrup Jensen s’est pour sa part dit impressionné par la croissance économique du Vietnam et ses progrès vers l’autonomie, le bien-être social et le développement culturel. Il a souligné l’importance d’approfondir la coopération de manière plus pratique et plus efficace pour élever les relations bilatérales à un niveau supérieur dans un avenir proche.



Soulignant le vif intérêt du Danemark à aider le Vietnam dans les domaines des énergies renouvelables, de la croissance verte, du développement des infrastructures, de l’économie marine et de l’économie circulaire, il a affirmé que le Parlement danois apprécie son partenariat avec le Vietnam et reste déterminé à améliorer encore l’efficacité de la coopération bilatérale. – VNA/VI