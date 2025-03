Un média néo-zélandais salue la croissance économique du Vietnam

Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon (à gauche) et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors de sa visite au Vietnam en février. (Photo : RNZ)

Le site d'information néo-zélandais rnz.co.nz a publié le 12 mars un article intitulé « Pourquoi nous voulons être amis avec le Vietnam », soulignant l'impressionnante croissance économique du pays et le développement rapide de ses relations commerciales, notamment avec la Nouvelle-Zélande. Dans cet article, l'auteure Alexia Russell décrit le Vietnam comme l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde actuellement, avec une hausse de 43 % du nombre de touristes internationaux en 2024.

À partir de septembre, il sera plus facile pour les voyageurs néo-zélandais de se rendre au Vietnam, grâce au lancement par la compagnie aérienne à bas prix Vietjet de vols directs entre Auckland et Ho Chi Minh-Ville.

Au-delà des échanges touristiques et éducatifs, l'article met en avant le récent voyage du Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon au Vietnam, où il a signé un accord de partenariat stratégique intégral visant à ouvrir la voie aux entreprises souhaitant pénétrer le marché vietnamien florissant.

Les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande se développent de plus en plus. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de 123 % depuis 2017, faisant du Vietnam le 14e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande.

L'article cite Mark Piper, directeur général de l'Institut de recherche Plant and Food, qui a rejoint la délégation commerciale du Premier ministre néo-zélandais, soulignant le potentiel inexploité du Vietnam et le programme quinquennal Viet Fruit de cette organisation, axé sur la culture du fruit de la passion.

Selon Mark Piper, le programme vise à soutenir les processus de production et post-récolte, notamment en augmentant la productivité, en renforçant la résilience, en améliorant la lutte contre les insectes et en dispensant des formations pour garantir sa pérennité.

Par ailleurs, Giles Dexter, journaliste politique de RNZ, qui accompagnait également le Premier ministre lors de son voyage, a déclaré que l'accord de partenariat stratégique intégral entre les deux pays ouvrait davantage de possibilités de coopération concrète, d'autant plus que les entreprises néo-zélandaises manifestent un intérêt croissant pour le marché vietnamien. –VNA