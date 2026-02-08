Un marché touristique animé à l’occasion du Têt du Cheval 2026

Après une forte hausse du nombre de voyageurs durant les vacances du Nouvel An 2026, les congés du Têt lunaire du Cheval 2026 (Binh Ngo), qui s’étendent sur neuf jours, devraient continuer à offrir une véritable « saison dorée » au tourisme vietnamien, créant un nouvel élan de croissance pour le secteur dès le début de l’année.



Selon une enquête sur les recherches de destinations à l’occasion du Têt lunaire 2026 menée par la plateforme de voyages en ligne Agoda, la demande de tourisme intérieur a augmenté de près de 22 %, tandis que celle des voyages à l’étranger n’a progressé que d’environ 7 %. Les experts estiment que, au-delà des facteurs liés aux coûts ou à la réticence à voyager loin durant une longue période de congés, l’élément déterminant réside dans l’amélioration notable de la qualité des produits touristiques nationaux, devenus plus diversifiés et plus riches en expériences, répondant ainsi aux attentes des voyageurs vietnamiens pendant le Têt.

Dà Lat, séduisante et romantique, séduit particulièrement les touristes vietnamiens. Photo : Vietnamplus





Les destinations nationales les plus recherchées sont Da Lat, Phu Quoc, Nha Trang, Da Nang et Vung Tau. À l’international, les voyageurs vietnamiens manifestent un intérêt particulier pour Bangkok, Singapour, Tokyo, Hong Kong (Chine) et Bali (Indonésie).



S’agissant des tendances du tourisme intérieur durant le Têt cette année, le directeur général de Flamingo Redtours, Nguyen Cong Hoan, a indiqué que la demande de « voyager pendant le Têt » continue de croître autour de deux grandes orientations. La première concerne les destinations imprégnées de l’atmosphère printanière, associées à la nature, aux festivals et aux cultures locales, attirant les voyageurs en quête de découverte et d’expériences, notamment dans les régions du Nord-Est et du Nord-Ouest, à Hanoï, dans les anciennes capitales ou sur les Hauts Plateaux du Centre. La seconde porte sur les destinations de villégiature situées dans les zones côtières ou à proximité des grands centres urbains, prisées par les familles souhaitant à la fois se réunir et se détendre pour se ressourcer en vue de la nouvelle année.



Une tendance notable est que les voyageurs privilégient de plus en plus la réservation directe de services via les plateformes en ligne, au détriment des forfaits touristiques traditionnels. Cette évolution oblige les entreprises de voyages à s’adapter rapidement, à accélérer leur transformation numérique et à développer des produits flexibles et personnalisés, en particulier pour les familles et les petits groupes.



Selon Doan Thi Thanh Tra, vice-directrice générale de Saigontourist Travel Service, les activités liées aux circuits du Têt au sein de l’entreprise sont particulièrement dynamiques. Les circuits domestiques représentent la part la plus importante, avec des destinations clés telles que Hanoï, l’arc Nord-Est – Nord-Ouest, Phu Quoc, Nha Trang, Da Nang et les Hauts Plateaux du Centre. Parallèlement, les circuits à l’étranger, notamment en Asie du Sud-Est, enregistrent une nette hausse de la demande grâce à des temps de vol courts, des formalités simplifiées et des coûts raisonnables, avec en tête la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie et le Brunei.



Bien que les prix des circuits pendant le Têt aient légèrement augmenté en raison de la hausse des coûts de transport, d’hébergement et de main-d’œuvre en haute saison, le marché touristique du Têt devrait néanmoins progresser de 15 à 20 % par rapport à la même période de l’année précédente. Afin d’anticiper cette dynamique, de nombreuses entreprises touristiques ont lancé des programmes de stimulation de la demande assortis de diverses offres promotionnelles, encourageant les réservations anticipées.



Parallèlement, de nombreuses localités à travers le pays organisent une série d’événements culturels et de divertissement de grande envergure afin d’attirer les visiteurs. À Hanoï, 31 sites de feux d’artifice sont prévus, accompagnés d’activités célébrant le Têt traditionnel autour du lac Hoan Kiem et dans le quartier ancien. La province de Quang Ninh se distingue par l’avenue florale et les installations lumineuses autour de la baie d’Ha Long, ainsi que par la Foire OCOP du Printemps 2026. La province de Khanh Hoa propose près de 30 activités artistiques, expositions et événements culturels destinés aux habitants et aux touristes.



Afin de répondre à la forte hausse des déplacements durant cette période, les compagnies aériennes et le secteur ferroviaire ont renforcé leurs capacités en augmentant le nombre de vols et de trains. Dans le même temps, l’Administration nationale du tourisme du Vietnam a demandé aux localités de renforcer la gestion des destinations, de contrôler la qualité des services et d’assurer la sécurité des touristes, contribuant ainsi à consolider l’image d’un Vietnam sûr et attrayant pendant le Têt lunaire.- VNA/VI