Un magazine américain qualifie Phu Quoc de « vitrine mondiale de l'architecture »

La plage Khem à Phu Quôc. Photo: VNA

Le magazine de voyage américain Travel + Leisure a récemment présenté Phu Quoc non seulement comme une destination tropicale prisée du Vietnam, mais aussi comme un véritable « carrefour d’influences architecturales mondiales », où des inspirations venues des quatre coins du globe se rencontrent dans un cadre insulaire unique.

Offrant un regard renouvelé sur l’île, le magazine met en lumière une identité en pleine mutation, qui dépasse le simple attrait des plages et des complexes hôteliers. Selon Travel + Leisure, les réalisations architecturales d’inspiration internationale redéfinissent progressivement le visage de Phu Quoc, lui conférant un caractère touristique singulier. Ces « fragments » multiculturels participent à la transformation de l’île, à l’image des grandes métropoles mondiales.



De Singapour à Phu Quoc : une stratégie architecturale multiculturelle



Le magazine établit un parallèle entre Phu Quoc et Singapour, cité-État emblématique du métissage culturel. Si Singapour incarne cette diversité à travers son histoire et sa population, Phu Quoc en propose une expression contemporaine à travers son paysage architectural.

Parmi les exemples les plus marquants figure Sunset Town. Avec ses façades colorées, ses escaliers en cascade et ses places ouvertes sur la mer, ce quartier évoque le charme des villages côtiers italiens. Toutefois, il ne s’agit pas d’une simple reproduction méditerranéenne, mais d’une réinterprétation créative, adaptée à l’identité locale.

Au cœur de cet ensemble se dresse une tour de l’horloge inspirée du campanile de Saint-Marc. Réinventée avec une approche plus ouverte et dynamique, elle se distingue par ses quatre cadrans orientés vers différentes artères. À proximité, la fontaine du Roi Soleil – sculptée dans 30 tonnes de marbre par la galerie Frilli – constitue un point focal spectaculaire, mettant en scène le dieu Hélios dans une esthétique classique européenne.

Sur l'île de Hon Thom, Santo Port propose une autre réinterprétation, cette fois-ci de Santorin. Si l'île grecque originale est réputée pour ses falaises volcaniques spectaculaires surplombant la mer Égée, celle de Phu Quoc respire la vitalité tropicale.

Travel + Leisure la qualifie de réinvention intelligente. « Nombreux sont ceux qui la décrivent comme une "Santorin tropicale" : lumineuse, luxuriante et profondément ancrée dans le paysage de Phu Quoc… une expression tropicale de la beauté méditerranéenne que l'on ne trouve nulle part ailleurs au monde », souligne le magazine.

Une empreinte signée par des architectes de renom



Au-delà de ces influences multiculturelles, Phu Quoc attire également des architectes de renommée internationale, contribuant à l’émergence d’infrastructures emblématiques. Le magazine souligne notamment le rôle du groupe Sun dans la collaboration avec des designers de premier plan pour façonner l’identité en constante évolution de l’île.

Arrivé en 2015, l’architecte Bill Bensley, surnommé le « maître des resorts », a conçu le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, un complexe singulier inspiré d’une université fictive du XIXe siècle. À travers une approche narrative immersive, chaque espace – bibliothèques, laboratoires, dortoirs – s’inscrit dans un récit cohérent, offrant une expérience unique. Travel + Leisure décrit ce lieu comme un « univers architectural ultra-luxueux, artistique et immersif, sans équivalent au monde».

Bensley est également à l'origine de la Sun Signature Gallery à Sunset Town, une structure audacieuse de style Mid-Century Modern, caractérisée par des formes saisissantes et des couleurs vibrantes.

Ce dialogue architectural se poursuit avec d'autres œuvres emblématiques, notamment le Kiss Bridge. Contrairement aux intérieurs richement détaillés de Bensley, l'architecte Marco Casamonti adopte une approche plus directe, inscrivant la structure dans un lien étroit avec la nature. Inspiré par La Création d'Adam de Michel-Ange et faisant écho à la légende vietnamienne d'Ong Ngau et Ba Ngau, le pont s'étend en deux bras vers la mer, distants de seulement 30 centimètres – une distance idéale pour un baiser, une poignée de main ou un moment de calme au coucher du soleil.

Selon Travel + Leisure, des projets comme ceux-ci positionnent Phu Quoc comme « un carrefour d'idées architecturales parmi les plus imaginatives au monde ».

L’expérience proposée dépasse largement le cadre architectural. Le magazine souligne l’intégration croissante entre ces espaces et des spectacles d’envergure, contribuant à une immersion totale des visiteurs. À la nuit tombée, des événements tels que « Le Baiser de la Mer » ou « La Symphonie de la Mer », accompagnés de feux d’artifice réguliers, transforment le sud de l’île en une véritable scène à ciel ouvert.

À la tombée de la nuit, des spectacles tels que « Le Baiser de la Mer » et « La Symphonie de la Mer », ainsi que des feux d'artifice tirés tout au long de l'année, transforment le sud de l'île en une scène à ciel ouvert vibrante. « En combinant une architecture emblématique réinventée avec une touche Phu Quoc, des spectacles théâtraux d'envergure et des feux d'artifice quotidiens, cette île vietnamienne se forge une identité créative audacieuse, qui permet d’élever l’expérience touristique à un niveau inédit », observe Travel + Leisure.

Comme le suggère une publication touristique américaine, cette évolution transforme Phu Quoc en bien plus qu'une simple destination balnéaire. L'île devient un lieu où les visiteurs entreprennent un voyage esthétique, où l'architecture, l'art et la nature se conjuguent en une expérience unique et harmonieuse.- VNA/VI