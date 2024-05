Un livre sur la pensée Hô Chi Minh sur la culture sorti en librairie

Couverture du livre «La culture doit éclairer le chemin de la nation». Photo: VNA

Les Editions Politique nationale – Vérité ont publié le livre « La culture doit éclairer le chemin de la nation » à l'occasion du 134e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2024).



L'ouvrage vise à rendre hommage au président Hô Chi Minh et à rappeler ses grandes contributions à la révolution vietnamienne tout en affirmant que le rôle de la pensée Hô Chi Minh sur la culture a toujours une grande valeur, guidant le travail de construction de la culture vietnamienne aujourd'hui.



Le livre présente plusieurs articles, discours et conférences du président Hô Chi Minh pour guider la construction de la culture d'un Vietnam indépendant et autonome, capable de se tenir aux côtés des autres pays du monde.



Il fournit des instructions spécifiques sur divers domaines de la culture, tels que les arts et la culture, le journalisme, l'édition, l'éthique, le style de vie, les nouvelles pratiques de vie, la vulgarisation et la formation, la façon de parler et d'écrire ainsi que l'éducation de nouvelles cultures et l'amélioration des connaissances culturelles des gens.



Le livre est un document précieux, aidant les responsables, les membres du Parti et le peuple à mieux comprendre les valeurs fondamentales de l'idéologie de Hô Chi Minh en matière de culture et de construction de la culture nationale, tout en contribuant à susciter le patriotisme, la fierté des traditions nationales et l'aspiration à construire un pays civilisé, prospère et héroïque.



A cette occasion, les Editions Politique nationale – Vérité ont également réédité de nombreuses publications précieuses sur le président Hô Chi Minh. – VNA/VI