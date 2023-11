Un livre du leader du Parti sur la construction et le développement de la diplomatie vietnamienne sorti en librairie

Un livre monumental du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong intitulé "Construire et développer la politique extérieure et la diplomatie vietnamiennes globales et modernes, imprégnées de l’identité du bambou vietnamien" est sorti en librairie, mardi 21 novembre à Hanoi.

La membre du Politburo, membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Truong Thi Mai et les délégués lors de la cérémonie de présentation du livre du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Cet ouvrage a été présenté lors d’une cérémonie organisée par les Editions Politique nationale – Vérité, le ministère des Affaires étrangères, la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti.

Il se compose de trois parties, la première portant sur le rôle important et les grandes contributions du travail des affaires extérieures à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie; la deuxième sur les activités extérieures du Vietnam pour l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement; et la troisième sur les impreintes des activités extérieures, de la diplomatie.

Le livre sur le travail des affaires extérieures du secrétaire général Nguyên Phu Trong est paru à un moment très important, a souligné la membre du Politburo, membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Truong Thi Mai.

Notre pays a passé une bonne moitié du mandat du 13e Congrès national du Parti, est en train d’œuvrer ensemble, de saisir toutes les opportunités, de surmonter tous les difficicultés et défis, de résolument mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti, a-t-elle indiqué.

La dirigeante a affirmé que la naissance du livre du secrétaire général Nguyên Phu Trong montre que notre Parti considère toujours le travail des affaires extérieures comme une tâche cruciale, régulière et une mission importante de l’ensemble du système politique, ayant un grand rôle et de grandes contributions à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le livre a tiré une conclusion globale des pensées fondamentales du travail des activités extérieures, de la diplomatie vietnamienne au fil des milliers d’années d’années d’histoire nationale, culminant avec la diplomatie de l’ère Hô Chi Minh, ainsi que la méthodologie diplomatique vietnamienne dans l’évaluation de la situation mondiale, l’identification des caractéristiques de l’époque, des opportunités et des défis pour le Vietnam dans chaque période de l’histoire, a-t-elle souligné.

Il s’agit d’un ouvrage le plus volumineux, le plus élaboré et le plus vivant qui met en lumière l’identité originale et inhérente de la diplomatie vietnamienne, a indiqué la membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Truong Thi Mai.

Elle a demandé à la Commission de la sensibilisation et de l’éducation d’assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec le ministère des Affaires étrangères, la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, les Editions Politique nationale – Vérité et les organes de presse de se concentrer sur sa présentation aux cadres, aux membres du Parti, aux habitants, aux organes de représentation du Vietnam à l’étranger, et sur sa traduction en langues étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a estimé que les contenus des articles et des discours dans ce livre avaient été sélectionnés et tirées des recherches théoriques approfondies et de riches activités révolutionnaires du secrétaire général Nguyên Phu Trong, révélatrices de sa vision stratégique, son esprit clairvoyant, son leadership et sa direction étroites, judicieuses pour le travail des activités extérieures, la diplomatie, contribuant au développement de la pensée théorique du Parti sur la diplomatie et l’intégration internationale.

Ce livre est vraiment un document de grande valeur sur le plan théorique et pratique, un vade-mecum précieux pour le contingent chargé du travail des affaires extérieures des administrations et de tout le système politique, a conclu le chef de la diplomatie vietnamienne.