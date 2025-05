Un large éventail d’accords signés pour consolider la coopération Vietnam–Russie. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 10 mai (heure locale), après leur entretien, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président russe, Vladimir Poutine, ont assisté à la cérémonie de signature et d’échange de documents de coopération entre les deux parties, notamment :



Protocole d'accord entre la Voix du Vietnam (VOV) et l’Agence budgétaire fédérale d’État russe concernant l’organisation, la production et la diffusion de programmes musicaux, culturels et éducatifs du « Centre musical de la télévision et de la radio d'État russe » ;



Mémorandum entre l’Université nationale du Vietnam à Hanoï et l’Université d’État des relations internationales de Moscou ;



Accord de coopération entre l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'Académie russe de l'économie nationale et du service public auprès du président de la Fédération de Russie ;



Mémorandum entre la Société par actions des vaccins du Vietnam (VNVC) et le Fonds russe d'investissement direct (RDIF) ;



Contrat d’achat et de vente de gaz naturel du bloc 12/11 entre le Groupe de l’industrie et de l’énergie du Vietnam, la société par actions Zarubezhneft et la Société générale du gaz du Vietnam ;



Accord de coopération globale entre Vietnam Airlines et la banque russe VTB ;



Feuille de route globale sur la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques pour la période 2025-2030 entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le groupe ROSATOM ;

Documents de coopération entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le groupe ROSATOM. Photo: VNA

Mémorandum entre les ministères de la Santé du Vietnam et de la Russie sur la coopération en biomédecine ;



Programme de coopération entre les ministères de la Justice du Vietnam et de la Russie pour la période 2026–2027 ;



Mémorandum de coopération touristique entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère russe du Développement économique pour la période 2025-2030 ;



Accord entre les deux ministères des Sciences et des Technologies sur la sélection conjointe de projets et sujets de recherche scientifique et technologique ;



Accord intergouvernemental sur la création et les activités du Centre linguistique russe Pouchkine ;



Accord entre les gouvernements vietnamien et russe sur l’élargissement des zones d’activités dans l’exploration géologique et l’exploitation pétrolière sur le plateau continental vietnamien et sur le territoire russe ;



Protocole modifiant l'accord intergouvernemental de 2010 sur la poursuite de la coopération dans l’exploration géologique et l’exploitation pétrolière sur le plateau continental du Vietnam dans le cadre de la coentreprise Vietsovpetro ;



Protocole modifiant l'accord intergouvernemental de 2016 sur la poursuite de la coopération dans l’exploration géologique et l’exploitation pétrolière sur le territoire de la Russie dans le cadre de la coentreprise Rusvietpetro.



Le même jour, les ministres de la Défense des deux pays ont signé le Plan de partenariat stratégique Vietnam – Russie dans le domaine de la défense pour la période 2026 – 2030.



Tô Lâm et Vladimir Poutine ont également adopté une Déclaration conjointe sur les grandes orientations du partenariat stratégique intégral Vietnam – Russie dans une nouvelle phase de coopération.



Dans l’après-midi du 10 mai (heure locale), le secrétaire général Tô Lâm et le président Vladimir Poutine ont fait des déclarations à la presse.

Le secrétaire général Tô Lâm et le président Vladimir Poutine font des déclarations à la presse. Photo: VNA

Le président russe a indiqué qu’au cours de l’entretien, les deux parties avaient pris d’importantes décisions pour servir d’orientation visant à élargir et à élever les relations bilatérales à un nouveau palier, concrétisées par les accords signés ce jour entre les ministères, institutions et localités des deux pays.



Il a ajouté que les deux parties avaient également échangé sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun. Il a précisé qu’elles avaient exprimé une convergence de vues élevée, affirmant leur soutien au respect de l’indépendance, de la souveraineté, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, ainsi qu’un appui mutuel dans les forums internationaux, contribuant à la stabilité et au développement dans la région Asie-Pacifique. Elles avaient affirmé leur volonté de continuer à approfondir le partenariat stratégique intégral Russie – Vietnam dans les temps à venir.



Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que les deux parties avaient réaffirmé que les dirigeants du Vietnam et de la Russie chérissaient les relations d’amitié traditionnelles de longue date, éprouvées par le temps, et sans cesse consolidées et développées, au service des intérêts à long terme des peuples des deux pays, pour la prospérité partagée, la paix et le développement dans le monde.



Il a affirmé que sur la base des acquis obtenus, les deux dirigeants avaient convenu des grandes orientations du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie dans cette nouvelle ère de coopération. Ils avaient souligné la nécessité des projets concrets, emblématiques de l’amitié Vietnam – Russie à l’ère nouvelle.-VNA/VI